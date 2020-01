Vị Xuyên gặp mặt cán bộ lão thành, nguyên là cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ

BHG - Ngày 11.1, Huyện ủy Vị Xuyên tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ lão thành, nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí thân mật, đồng chí Vi Hữu Cầu đã thông báo khái quát những kết quả nổi bật của huyện đã đạt được trong năm 2019. Trong đó nhấn mạnh, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều tăng khá so với năm 2018 và cơ bản đạt các mục tiêu nghị quyết đề ra. Tổng diện tích gieo trồng đạt 17.477 ha, tăng 0,61%. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 56.276,3 tấn, tăng 0,65% tấn so với năm 2018. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có nhiều khởi sắc. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 187 tỷ đồng, đạt 102,9% dự toán tỉnh giao. Kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng thu nhập bình quân đạt 22,7 triệu đồng/người/năm. Hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả; chất lượng công tác giáo dục, đào tạo ngày càng được nâng cao; mạng lưới y tế cơ sở, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được cải thiện; chương trình xây dựng Nông thôn mới có 2 xã Tùng Bá, Phương Tiến đạt chuẩn, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 8 xã.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Vị Xuyên qua các thời kỳ đã bày tỏ sự vui mừng, phấn phởi trước sự đổi thay trong sự nghiệp phát triển chung của huyện. Đồng thời, mong muốn tập thể lãnh đạo huyện Vị Xuyên đương nhiệm phát huy trí tuệ và sức mạnh đoàn kết để chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện.

Trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, đồng chí Vi Hữu Cầu, Bí thư Huyện ủy mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn và trách nhiệm hơn nữa của các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đối với sự nghiệp phát triển chung của huyện để quê hương Vị Xuyên ngày thêm giàu mạnh, văn minh.

Tin, ảnh: Thu Biên (huyện Vị Xuyên)