UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1

BHG - Chiều 31.1, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH trong tháng và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 2.2020. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành…

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 1 toàn tỉnh thu hoạch được 486ha ngô vụ Đông và tập trung làm đất vụ Xuân được trên 12.730 ha, gieo mạ được 215 tấn thóc giống. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, nhưng dịch tả lợn châu Phi chưa được khống chế triệt để. Hoàn thành công nhận 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh ước đạt 197,1 tỷ đồng. Thực hiện vốn đầu tư phát triển từ ngân sách đạt trên 123 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019. Giải ngân vốn năm 2020 đạt 18% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.128 tỷ đồng. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt gần 1.100 tỷ đồng, tăng 4,79% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn tỉnh tăng 1,29% so với tháng trước, tăng 7,03% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch XNK, trao đổi hàng hoá qua cửa khẩu trên địa bàn ước đạt 57,44 triệu USD, tăng 50,37% so với tháng trước, tăng 33,27% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch trong tháng đạt 132.145 lượt, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 140 tỷ đồng...

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả phát triển KT – XH tháng 1.

Tại phiên họp, Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH tháng 1 và bàn các giải pháp thực hiện tháng 2 như: Tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để gieo trồng vụ Xuân đúng thời vụ; quan tâm cấp bách công tác phòng dịch viêm phổi do virus Corona Vũ Hán (Trung Quốc) như tăng cường tuyên truyền về biện pháp phòng dịch và triệu chứng về bệnh trên các phương tiện truyền thông, báo chí tới người dân và du khách; thành lập các đội phản ứng nhanh phòng chống dịch tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện; chuẩn bị các loại vật tư y tế, nhất là khẩu trang y tế đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong phòng dịch; có giải pháp thu ngân sách do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp; đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, xử lý nghiêm các cá nhân tung tin tuyên truyên sai sự thật gây hoang mang dư luận…

Giám đốc Sở Y tế báo cáo thêm diễn biến tình hình bệnh viêm phổi do virus Corona trên thế giới và trong nước.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá các sở, ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong tháng, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ còn nhiều khó khăn trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; tình trạng vi phạm lâm luật và đốt pháo vẫn xảy ra; tiềm ẩn nguy cơ dịch viêm phổi do virus Corona vào địa bàn… Vì vậy, trong tháng 2, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh về phòng, chống bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra; các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh xiết chặt quản lý người, phương tiện xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu và từ các địa bàn khác vào tỉnh ta; tạm dừng các hoạt động qua lại đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh; tạm dừng các hoạt động du lịch, đưa đón khách du lịch Trung Quốc vào tỉnh ta và người dân trên địa bàn tỉnh sang Trung Quốc du lịch, trừ các trường hợp thực hiện công vụ theo yêu cầu của tỉnh; thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus Corona của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý thông tin công tác chuẩn bị các điều kiện phòng, chống dịch viêm phổi do virus Corona.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH tháng 2 tại các địa phương, tổ chức chương trình gặp mặt các doanh nghiệp đầu năm và đề xuất giải pháp triển khai các dự án trong và ngoài ngân sách; triển khai gieo cấy các loại cây trồng theo đúng khung thời vụ, tăng cường sử dụng các loại giống mới và thâm canh tăng vụ, nâng cao giá trị sản xuất đất; tăng cường xúc tiến, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của tỉnh giúp người dân tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm OCOP; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư, thực hiện quy hoạch tỉnh và quy hoạch mở rộng thành phố Hà Giang; hoàn thành các kết luận thanh tra về sử dụng đất tại một số dự án và các địa phương; xác định quyết tâm phấn đấu hoàn thành 3.000 căn nhà trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; có giải pháp duy trì sĩ số học sinh sau dịp nghỉ lễ, tết; thực hiện tốt công tác chuẩn bị giao, nhận quân, ra quân huấn luyện năm 2020; tăng cường thực hiện kiểm tra, kiểm soát giao thông, an ninh trật tự nhất là kiểm tra nồng độ cồn và đánh bạc…

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất các giải pháp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

Phiên họp cũng dành thời gian xem xét, thông qua các tờ trình của Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH về: Ban hành Quyết định bãi bỏ 2 Quyết định của UBND tỉnh về lĩnh vực GD&ĐT; ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận cuộc họp.

Tin, ảnh: Duy Tuấn