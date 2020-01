Tổng kết công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2019

BHG - Ngày 6.1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Năm 2019, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng; chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Các đơn vị đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên những chủ trương, biện pháp phù hợp. Tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, phối hợp hiệu quả với chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về hình sự, kinh tế giảm cả về số vụ và số đối tượng; công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do giảm, số vụ vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng giảm so với năm 2018. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cơ bản được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân đã được xem xét, giải quyết ngay tại cơ sở, theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp…

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, các cấp ủy, chính quyền đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết "Nói không với tham nhũng vặt". Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm sát, tòa án đã tập trung phát hiện và xử lý nghiêm một số vụ việc, vụ án tham nhũng được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao kết quả công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng của tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, lực lượng vũ trang tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác nội chính; tăng cường công tác nắm tình hình ngoại biên, trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện những vấn đề tác động, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng lậu, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại. Các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ, chuẩn bị các điều kiện để Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra an toàn.

Tin, ảnh: Diệu Loan