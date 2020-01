BHG - Sáng 31.1, tại hội trường lớn Tỉnh ủy, Tỉnh ủy long trọng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020) và tổng kết, trao giải thưởng đợt 2 Cuộc thi “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí viết về gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự tọa đàm có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Dự tọa đàm còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương, tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là một bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, là thành quả của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng ra đời đã lập ra chính quyền công nông, lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ; cao trào là cách mạng giải phóng dân tộc 1939 - 1945 tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8.1945 giành độc lập dân tộc và chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi của cách mạng tháng 8.1945 đã phá tan sự thống trị của thực dân Pháp, lật đổ chế độ phong kiến, là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đoàn kết các dân tộc, lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta ngày một phát triển to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như lời mong ước của Bác Hồ lúc sinh thời.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đọc diễn văn ôn lại lịch sử 90 năm của Đảng cộng sản Việt Nam.

Gắn liền với truyền thống, hào hùng, vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hà Giang được thành lập ngày 25.12.1945 đến nay đã luôn vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, phát huy truyền thống đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, chăm lo xây dựng phát triển KT - XH và đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 92,3%. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, mạng lưới trường, lớp không ngừng được mở rộng, củng cổ; toàn tỉnh có 100% số xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 98,5%; giá trị văn hóa, truyền thống các dân tộc được gìn giữ, phát huy. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, triển khai đồng bộ, thiết thực; đã huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng trên 3.000 căn nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; đời sống người dân không ngừng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao giải A cho các tác giả đoạt giải trong Cuộc thi “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí viết về gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trước buổi tọa đàm, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, LLVT của tỉnh đã dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy.

Ngay sau buổi tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đã diễn ra Lễ tổng kết, trao giải thưởng đợt 2, Cuộc thi “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí viết về gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trao giải B cho các tác giả đoạt giải

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao giải C cho các tác giả đoạt giải

Theo đó, Cuộc thi được triển khai thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2016 đến 2018; giai đoạn 2 từ năm 2018 đến năm 2020. Qua 4 năm triển khai, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 238 tác phẩm thuộc 3 loại hình là báo in, phát thanh – truyền hình, văn học nghệ thuật. Trong đó, giai đoạn 1 Ban Tổ chức đã quyết định công nhận và tổ chức trao giải cho 26 tác phẩm, gồm 3 giải A, 5 giải B, 8 giải C và 10 giải Khuyến khích; giai đoạn 2, Ban Tổ chức công nhận giải cho 38 tác phẩm, gồm 2 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 11 giải khuyến khích. Nhìn chung, các tác phẩm tham gia dự thi đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài, phản ánh chân thực, sinh động, hấp dẫn trong cách thể hiện nội dung. Nhiều tác phẩm được tác giả đầu tư công phu về nội dung, có sự tìm tòi, bám sát thực tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao giải khuyến khích cho các tác giả đoạt giải

Kết quả Cuộc thi đã góp phần tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; thể hiện rõ tinh thần lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC