Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý làm việc tại xã Pà Vầy Sủ

BHG - Sáng 14.1, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần), nắm bắt tình hình phát triển KT – XH, QP - AN năm 2019. Cùng dự có lãnh đạo huyện Xín Mần…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng quà cho học sinh Mầm non xã Pà Vầy Sủ.

Pà Vầy Sủ là xã biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện Xín Mần. Trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, tiến độ sản xuất đảm bảo khung thời vụ, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.430 tấn, tăng 31,1 tấn so với năm 2018; chăn nuôi phát triển ổn định; chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai rộng rãi trong nhân dân. Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 66,93% năm 2018 xuống còn 61,07% năm 2019. Thực hiện di dời và ổn định cuộc sống cho 58 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở; hoàn thành 20 ngôi nhà theo Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người có công, các đối tượng chính sách được chú trọng; AN - QP được giữ vững…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý, lãnh đạo huyện Xín Mần tặng quà Tết cho xã Pà Vầy Sủ và các đơn vị đóng chân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý ghi nhận những kết quả mà xã đạt được. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ đường biên mốc giới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia…

Nhân dịp Tết đến Xuân về, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý chúc mừng năm mới và tặng quà Tết cho cấp ủy, chính quyền xã, các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh và các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn.

Tin, ảnh: Văn Long