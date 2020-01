Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại Bắc Quang

BHG - Ngày 30.1, tại huyện Bắc Quang, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bắc Quang nhằm nắm bắt tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn huyện. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận buổi làm việc

Để đảm bảo cho nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, huyện Bắc Quang đã chỉ đạo các đơn vị hữu quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý”, như: Biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 2020), mừng xuân Canh Tý; chuẩn bị Lễ hội Lồng tồng huyện Bắc Quang lần thứ hai... Ngoài ra, toàn huyện đã hỗ trợ 27.975 kg gạo cho 418 hộ nghèo ăn Tết; huy động quyên góp ủng hộ Quỹ "Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ăn Tết" với số tiền trên 161 triệu đồng; tặng quà cho 765 hộ nghèo, chất độc hóa học; tiếp nhận 2.765 suất quà Tết, trị giá trên 1,1 tỷ đồng từ gần 40 đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm tặng cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo và người có công với cách mạng, đảm bảo 100% các đối tượng đều có quà Tết. Cùng với đó, các xã, thị trấn, cơ quan chức năng của huyện tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức cho các gia đình ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ; không mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong 7 ngày Tết Nguyên đán, trên địa bàn huyện xảy ra 7 vụ va chạm giao thông; 3 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2019)...

Qua ý kiến trao đổi của các đại biểu, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Bắc Quang. Đồng thời, yêu cầu: BTV Huyện ủy Bắc Quang tập trung chỉ đạo việc phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona… Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện, trong đó, chú trọng công tác nhân sự, xây dựng báo cáo chính trị. Quan tâm rà soát việc hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn huyện; lấy nội dung này làm hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp. Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và các nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, sản xuất lương thực trong thời gian tới…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG