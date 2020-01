Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại huyện Bắc Mê

BHG - Ngày 30.1, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến kiểm tra tình hình sau Tết Nguyên đán và dự Tết trồng cây tại huyện Bắc Mê. Cùng đi có đồng chí Bùi Quang Trí, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi chúc Tết đầu năm tại huyện Bắc Mê

Tại buổi làm việc, qua nghe lãnh đạo huyện Bắc Mê báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán cho thấy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện trước, trong và sau Tết đảm bảo, không có hộ nào thiếu đói trong dịp Tết, người dân đón Xuân an toàn, tiết kiệm... Qua đó, đồng chí Chúng Thị Chiên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của cấp ủy chính quyền, địa phương đồng thời đề nghị huyện cần làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới như chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt vụ Xuân năm 2020; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Tết trồng cây ở các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, trồng rừng, trồng cây cảnh quan phủ xanh đất chống đồi núi trọc và phải gắn với chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng; chủ động phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona; chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức, người lao động bắt tay vào công việc và thực hiện nghiêm Nghị định 100 của Chính phủ...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến thăm đồng chí Nông Văn Khoách nguyên lãnh đạo huyện Bắc Mê.

Ngay sau buổi làm việc với BTV Huyện ủy, đoàn công tác cùng lãnh đạo huyện Bắc Mê đã tham gia Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020 tại thôn Nà Phia, thị trấn Yên Phú.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã đến thăm gia đình đồng chí Nông Văn Khoách nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Lan Phương (HĐND tỉnh)