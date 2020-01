Xuân 2020 - Trên mọi nẻo đường của cực Bắc thân yêu, bóng cờ hoa tràn ngập chào đón Xuân về. Những giai điệu Tổ quốc vang lên như tiếp thêm nguồn sinh lực, niềm tin, quyết thắng cho Đảng bộ huyện Quang Bình dẫn dắt nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Những ngày này, về huyện Quang Bình, miền đất thơm hương chè Shan tuyết Tiên Nguyên, Xuân Minh, ngọt lành vị cam Sành Hương Sơn, Yên Hà… nơi nơi đều rộn ràng sắc Xuân. Mùa Xuân này càng thêm vui, thêm phấn khởi, bởi cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Quang Bình đã nỗ lực vươn lên, vượt qua thách thức để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT – XH.

Lãnh đạo huyện Quang Bình tham quan các sản phẩm đặc trưng của huyện.

Năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, sự vào cuộc tích cực của cán bộ, đảng viên và sự đồng lòng của nhân dân, tất cả 25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay đều đạt và vượt. Trong lĩnh vực kinh tế, năm 2019 huyện đẩy mạnh thực hiện quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực (lúa, chè, cam). Hiện nay, huyện đã quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao, thực hiện dồn điền đổi thửa, mạ khay, máy cấy tại các xã Xuân Giang, Vĩ Thượng... Phát triển sản xuất chè hữu cơ, chè VietGAP với tổng diện tích gần 1.500 ha; đồng thời thực hiện phân vùng nguyên liệu cho 7 cơ sở chế biến, quản lý và bao tiêu sản phẩm cho người dân với sản lượng chè hàng năm ước khoảng 12.000 tấn. Tập trung sản xuất cam VietGAP với 30 tổ sản xuất tại 7 xã, diện tích trên 1.100 ha; cung ứng trên 13.000 tấn sản phẩm cam chất lượng ra thị trường hàng năm. Tổng đàn gia súc (trâu, bò, lợn, dê) trên 103.000 con, đàn gia cầm hơn 702.000 con. Tỷ trọng chăn nuôi trong ngành Nông nghiệp đạt 40%.

Lãnh đạo huyện trao giải Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), huyện Quang Bình xây dựng 12 nhãn hiệu cho 34 sản phẩm hàng hóa thuộc 2 nhóm ngành hàng hiện có của địa phương như: Chè Shan tuyết chất lượng cao Minh Quang, xã Xuân Minh; chè Shan tuyết Quang Sơn, xã Tiên Nguyên; gạo tẻ chất lượng cao xã Vĩ Thượng; mật ong hoa rừng xã Tân Bắc... Hiện nay, các cơ quan chức năng của huyện đã tư vấn cho các cơ sở sản xuất, hộ gia đình xây dựng bao bì, tem, nhãn mác; đồng thời tích cực hoàn thiện hồ sơ sản phẩm. Thực hiện chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết 209 và Nghị quyết 86 của HĐND tỉnh, đến nay đã có 815 tổ chức, cá nhân được hỗ trợ vay vốn với tổng kinh phí đã giải ngân gần 88 tỷ đồng.

Cùng với đó, thực hiện đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đến nay tuyến đường Quốc lộ 279 (đoạn từ huyện Bắc Quang - Quang Bình sang tỉnh Lào Cai) đã được hoàn thiện cơ bản, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Các tuyến tỉnh lộ 183, 178 và các tuyến đường cấp huyện thường xuyên được duy tu, sửa chữa; 15/15 xã, thị trấn có đường nhựa hoặc đường bê tông đến trung tâm. Trong lĩnh vực cải cách hành chính, với việc đầu tư, nâng cấp trung tâm hành chính công của huyện và đẩy mạnh hoạt động của bộ phận “một cửa” tại các xã, thị trấn; thời gian giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính giảm tối thiểu 30% theo quy định. Mạng lưới viễn thông phủ sóng rộng rãi, hệ thống điện, nước cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Giáo dục, y tế, công tác an sinh xã hội đảm bảo, an ninh trật tự được giữ vững. Đến nay, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm (tăng 10 triệu đồng so với năm 2016); tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4%/năm; thu ngân sách ước đạt 90 tỷ đồng.

Vượt qua năm 2019 với những nỗ lực không ngừng, Quang Bình bắt đầu vòng quay của một năm mới với nhiều kỳ vọng tốt đẹp. Với tâm thế phấn khởi, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Quang Bình vững bước tiến vào năm mới 2020 với những cơ hội và thách thức mới.

Bài, ảnh: MỘC LAN