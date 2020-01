Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác an toàn thực phẩm

BHG - Sáng 11.1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác an toàn thực phẩm (ATTP) theo hình thức trực tuyến với các tỉnh, thành phố. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu T.Ư có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) liên ngành T.Ư về ATTP; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, các thành viên BCĐ liên ngành T.Ư về ATTP. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ vệ sinh ATTP tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Theo báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về ATTP của Bộ Y tế, trong giai đoạn 2017 – 2019 với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác ATTP đã có những chuyển biến rõ nét. Từng bước hoàn thiện thể chế quản lý, tạo điều kiện thông thoáng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hoạt động sản xuất an toàn có bước phát triển mạnh, ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của nhân dân được nâng cao. Trong giai đoạn 2017 – 2019, đã có 3,3 triệu cơ sở, hộ gia đình ký cam kết thực hiện sản xuất thực phẩm an toàn, tăng hơn 3 lần so với giai đoạn trước 2016. Duy trì và thiết lập mạng lưới INFOSAN để tiếp nhận thông tin cảnh báo kịp thời về sự cố ATTP. Từ 2017 – 2019 đã tiến hành thanh tra, kiểm tra bình quân được 747.722 cơ sở/năm, xử lý 55.748 cơ sở/năm với số tiền xử phạt trung bình/năm là trên 179 tỷ đồng. Số cơ sở sản xuất nông, lâm thủy sản được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP tăng cao so với trước năm 2016…

Đối với tỉnh ta, công tác ATTP được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, hưởng ứng và tổ chức chỉ đạo triển khai tốt “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên phạm vi 11/11 huyện, thành phố. Huy động các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm và toàn thể nhân dân cùng chung tay hưởng ứng các hoạt động về bảo đảm ATTP. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn luôn có ý thức chấp hành và thực hiện các điều kiện vệ sinh ATTP theo quy định của pháp luật. Số ca ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh giảm dần qua từng năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hoạt động của BCĐ ATTP từ T.Ư đến các tỉnh, huyện. Thủ tướng Chính phủ đề nghị, các cấp bộ, ngành T.Ư và địa phương cần nỗ lực nhiều hơn với tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa để mọi người dân Việt Nam được bảo đảm vệ sinh ATTP như các nước phát triển, hàng hóa thực phẩm trong nước có chất lượng như hàng hóa xuất khẩu sang các nước khác. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân phải ý thức đầy đủ trách nhiệm pháp lý và đạo đức của việc chủ động tham gia bảo đảm vệ sinh ATTP, cùng đấu tranh với các hành vi vi phạm vệ sinh ATTP. Khuyến khích nhân rộng mô hình sản xuất thực phẩm sạch, an toàn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về ATTP, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm để tăng tính răn đe; hoàn thiện thể chế về quản lý ATTP; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý thực phẩm theo chuỗi…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG