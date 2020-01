Đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Giang trên con đường phát triển bền vững

Xuân 2020 - Nhận thức sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt là công tác tuyên truyền trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo phương châm toàn Đảng làm công tác tư tưởng, vừa đáp ứng yêu cầu hướng về cơ sở, vừa đáp ứng yêu cầu thông tin đối ngoại, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần tạo nên sự thống nhất trong nhận thức, hành động, tích cực động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 – 1.8.2019). Ảnh: Văn Nghị

Thực tế, trong nhiệm kỳ 2015- 2020 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh như: Cả nước nói chung, toàn tỉnh nói riêng triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đấu tranh pháp lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trước những hành động hiện thực hóa “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc; phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động... Bên cạnh đó, Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh thực hiện “2 đột phá, 5 chương trình trọng tâm” được xác định rõ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI… đã đặt ra cho công tác tuyên truyền phải đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Đoàn công tác tỉnh ta do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly làm trưởng đoàn, tham quan phòng truyền thống Lữ đoàn đặc công Hải quân 126. Ảnh: MY LY

Trước yêu cầu thực tiễn, 5 năm qua công tác tuyên truyền của Đảng bộ đã bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Nội dung tuyên truyền vừa phong phú, có chiều sâu nhưng lại đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ. Hình thức, phương thức tuyên truyền được kết hợp một cách linh hoạt, sáng tạo phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tuyên truyền. Điển hình như: Mạng lưới tuyên truyền miệng được xây dựng rộng khắp ở các cấp, các ngành, đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được kiện toàn, bổ sung và hoạt động theo quy chế chung của Đảng bộ tỉnh ban hành. Chất lượng hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên ngày càng được nâng lên nhờ thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin kết hợp với thực hiện phương pháp tuyên truyền gần gũi, vừa có tính chuyên sâu, toàn diện, đến từng nhà để tuyên truyền, giải thích, vận động... đã góp phần nâng cao nhận thức, cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, đồng sức, đồng lòng, lao động sáng tạo, khoa học, hiệu quả, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với báo cáo viên, tuyên truyền viên, các phương tiện truyền thông đại chúng là lực lượng tuyên truyền chủ lực; từ Báo Hà Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Hà Giang, trang thông tin điện tử đến bản tin, chuyên san, nội san, trạm truyền tin thôn bản… đều phát huy tốt ưu điểm, thế mạnh của mỗi loại hình. Đặc biệt, các cơ quan báo chí của tỉnh đã đảm nhiệm tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo định hướng của Đảng bộ tỉnh, đồng thời, sâu sát thực tiễn, phản ánh cụ thể, sinh động quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh. Mặt khác, còn đảm nhiệm tốt vai trò phản biện xã hội góp phần cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước và Đảng bộ tỉnh trong việc chỉnh sửa, bổ sung các chủ trương, chính sách cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội… thông qua nhiều chuyên mục đa dạng, phong phú, hấp dẫn như: “Từ Nghị quyết đến cuộc sống”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Gương người tốt, việc tốt”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...”, “Khởi nghiệp”, “Xây dựng Nông thôn mới”, “Biển, đảo quê hương”, “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Dân hỏi lãnh đạo trả lời”…

Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn được chuyển tải một cách linh hoạt, mềm dẻo tới cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thông qua tổ chức các cuộc thi, sân khấu hóa, tọa đàm, biểu diễn nghệ thuật diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia như: Cuộc thi viết tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong tỉnh, Hà Giang còn chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại thông qua các kênh báo chí, truyền thông, tham gia và tổ chức hội chợ quốc tế, hội nghị tư vấn, xúc tiến đầu tư, hội thảo... để thông tin, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nét văn hóa truyền thống, di sản, địa chất, địa mạo độc đáo của tỉnh, qua đó thu hút khách du lịch, các nhà doanh nghiệp quan tâm đến và đầu tư vào Hà Giang, tạo cơ hội, tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh...

Có thể khẳng định, nhờ đổi mới, đa dạng hóa, kết hợp một cách sáng tạo, linh hoạt nhiều loại hình, phương thức thông tin tuyên truyền nên công tác tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với trên 80% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,85%/năm. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân hàng năm giảm trên 4%, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quan hệ đối tác, hợp tác với một số địa phương các nước và tổ chức quốc tế, đặc biệt là tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực và đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực trên cả bốn mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân ngày càng tăng...

Mùa Xuân đến, một nhiệm kỳ Đại hội mới đang đến gần, với những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Hà Giang bước tiếp những bước đi vững chắc và mở ra cho Hà Giang hướng đi mới đầy triển vọng trên con đường phát triển bền vững.

Sèn Chỉn Ly

(Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)