Các đơn vị tổng kết năm và triển khai nhiệm vụ năm 2020

BHG -* Sáng 3.1, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải; Thường trực UBND và Ban ATGT các huyện, thành phố tại 11 điểm cầu trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận tại hội nghị.

Năm 2019, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành, Ban ATGT các huyện, thành phố vào cuộc một cách quyết liệt, duy trì thường xuyên công tác bảo đảm TTATGT. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT được tiến hành khá đồng bộ và nội dung đã được đổi mới; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tăng cường quản lý vận tải, phương tiện, người lái; quản lý, xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo ATGT… Nhờ thế, năm 2019 tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 2 tiêu chí về số người chết và số người bị thương, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 37 nghìn trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hành chính trên 11 tỷ đồng. Tiến hành kiểm tra tải trọng hơn 4.300 lượt phương tiện, xử lý 36 xe vi phạm. Về công tác xây dựng và quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong năm đã hoàn thành sửa chữa QL279, cơ bản hoàn thành công tác sửa chữa định kỳ đối với QL4C, QL34; sửa chữa một số tuyến đường Tỉnh lộ với tổng số 139 km và 7 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Thực hiện chương trình cứng hóa đường đến trung tâm xã và xây dựng cầu treo dân sinh, đường giao thông nông thôn...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý ATGT tại cơ sở và đề xuất, kiến nghị các giải pháp bảo đảm TTATGT trong thời gian tới. Ban ATGT tỉnh cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2020. Đặc biệt, trọng tâm thực hiện hiệu quả chủ đề Năm an toàn giao thông “Đã uống rượu bia – không lái xe”…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị: Văn phòng Ban ATGT tỉnh kịp thời tham mưu cho Trưởng ban ATGT tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ đợt ra quân toàn tỉnh thực hiện đảm bảo TTATGT năm 2020. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa đến cơ sở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Cùng với đó, ký cam kết nêu gương cán bộ, đảng viên, người đứng đầu ở các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chấp hành pháp luật ATGT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; dịch vụ vận tải hành khách, công tác đào tạo sát hạch... Đối với các ngành, tổ chức chính trị xã hội, thành viên Ban ATGT tỉnh và các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt công tác phối hợp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới…

Tin, ảnh: Văn Long

* Ngày 3.1, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, lãnh đạo Sở Công thương.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang, Hoàng Văn Thiện trao tặng phần thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ năm 2019.

Công ty Điện lực Hà Giang hiện đang quản lý 5 trạm biến áp 110kV, với tổng dung lượng 181MVA. Năm 2019, bằng những chương trình hành động cụ thể, cung cấp điện an toàn, ổn định cho sinh hoạt, sản xuất, có phương án cấp điện linh hoạt... nên đã đáp ứng yêu cầu cơ bản cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, các sự kiện chính trị của địa phương và nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt của nhân dân. Sản lượng điện thương phẩm đạt trên 378 triệu kWh, bằng 100,8% so với năm 2018; doanh thu tiền điện đạt trên 711 tỷ đồng. 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có điện lưới Quốc gia, số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia gần 163.000 hộ, đạt trên 89%. Đặc biệt, trong năm Công ty Điện lực Hà Giang chú trọng áp dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng. Liên kết với các ngân hàng, đối tác trung gian tạo thuận lợi cho khách hàng có thêm nhiều hình thức lựa chọn thanh toán tiền điện…

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Giang thăm phòng Truyền thống của Công ty Điện lực Hà Giang.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Công ty Điện lực Hà Giang tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, ổn định chính trị của tỉnh. Phấn đấu sản xất thủy điện đạt 1,45 triệu kWh; sản lượng điện thương phẩm đạt 396,5 triệu kWh. Hoàn thành và đưa vào vận hành trung tâm điều khiển từ xa 3 trạm biến áp không người trực. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ nhằm phát hiện các điểm tiếp xúc không đảm bảo, các khiếm khuyết trên lưới điện để kịp thời khắc phục. Kịp thời kiểm tra, thay thế các công tơ đầu nguồn, xuất tuyến đảm bảo hệ thống đo đếm hoạt động chính xác, tin cậy.

Tại hội nghị, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang đã phát động phong trào thi đua phấn đoàn hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận cờ thi đua, khen thưởng của Công ty Điện lực Hà Giang vì có thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2019.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

* Chiều 3.1, tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động giám sát xổ số tỉnh và đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận buổi làm việc

Năm 2019, Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh đã thực hiện tốt vai trò giám sát thu hồi thanh hủy các loại hình vé xổ số và giám sát thực hiện việc quay số mở thưởng xổ số bóc biết kết quả ngay tại Văn phòng Công ty; việc giám sát hoạt động xổ số hàng ngày được thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính chính xác về thời gian, số liệu khách quan, trung thực; công tác kiểm tra ghép vé xổ số trúng thưởng được tiến hành theo đúng quy trình... Theo đó, hoạt động kinh doanh xổ số từng bước ổn định, kết quả kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. Tổng doanh thu bán vé đạt 103,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 2,4 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước trên 22,5 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2018. Nguồn thu từ xổ số kiến thiết được đầu tư vào xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, phúc lợi của địa phương. Bên cạnh đó, 16 tổng đại lý, 415 đại lý xổ số thực hiện nghiêm các quy định của Công ty trong công tác phát hành và thanh toán công nợ. Đặc biệt, thu nhập bình quân của người lao động tăng 6% so với năm 2018; tạo việc làm thường xuyên cho hơn 400 lao động với mức thu nhập từ 2 đến trên 3 triệu đồng/người/tháng…

Qua ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh, yêu cầu: Các thành viên Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo sự minh bạch, chính xác, khách quan trong hoạt động xổ số. Tăng cường tập huấn, giao ban gắn với công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời động viên các tổng đại lý, đại lý xổ số trong thực hiện hoạt động kinh doanh xổ số. Đồng thời, phối hợp ra quân xử lý các hoạt động lô, đề trái quy định của pháp luật. Tăng cường giải pháp giám sát quản lý vốn Nhà nước đối với Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang (100% vốn Nhà nước). Cùng với đó, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp giám sát các hoạt động kinh doanh xổ số, phòng ngừa hiệu quả các tiêu cực có thể phát sinh. Riêng Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang có các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng thời, phối hợp với cơ quan truyền thông của tỉnh xây dựng chuyên mục tuyên truyền để người dân hiểu đúng lợi ích, ý nghĩa của hoạt động xổ số; hạn chế tiêu cực và minh bạch hoạt động kinh doanh xổ số…

Tại hội nghị, 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh xổ số năm 2019 được Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang khen thưởng.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

* Ngày 2.1, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Cụm thi đua số 4 Khối Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Giao ước thi đua năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Trao cờ Cụm trưởng năm 2020 cho Đoàn thanh niên Công an tỉnh

Cụm thi đua số 4 Khối Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn gồm 4 đơn vị: Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh, Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Với tổng số 4.019 đoàn viên, thanh niên tron đó có 95 cơ sở Đoàn trực thuộc. Năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Cụm thi đua số 4 đã nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo tích cực của Ban Thường vụ tỉnh đoàn. Do đó, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Cụm đã đạt được những kết quả tích cực: Tổ chức nhiều hoạt động về nguồn; truyền thống 75 năm anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, 60 năm BĐBP; Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng; Nồi cháo yêu thương… Qua đó đã tập hợp và thu hút được đoàn viên thanh niên tự nguyện tham gia; trong năm đã có 155 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam. Với những kết quả đã đạt được, năm 2020 Cụm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh Hà Giang tích cực xung kích, tình nguyện phát triển KT - XH, bảo vệ an ninh, biên giới Tổ quốc.

Xuân Minh (Biên phòng)