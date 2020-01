BHG - *Sáng 30.1, thành phố Hà Giang (TPHG) phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020 tại tuyến đường đôi Cầu Mè - Hà Phương. Tham dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Hà Giang tham gia trồng cây tại tuyến đường đôi Cầu Mè - Hà Phương.

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng từ mùa Xuân năm 1959. Hàng năm, TPHG đã tổ chức Tết trồng cây cảnh quan đường phố, trồng rừng gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ đó, đến nay độ che phủ rừng của thành phố đạt gần 70%. Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND thành phố đã phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hăng hái tham gia trồng cây nhằm cải tạo môi trường sinh thái, cảnh quan tại nơi ở, công sở, nơi làm việc, đường phố, trường học, khu dân cư..., góp phần xây dựng TPHG ngày càng sáng – xanh - sạch - đẹp. Thông qua lễ phát động cũng là dịp để TPHG tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện theo lời dạy của Người: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân TPHG tham dự Lễ phát động Tết trồng cây

Ngay sau lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh; cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành, lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của TPHG đã tiến hành trồng cây cảnh quan trên tuyến đường đôi Cầu Mè - Hà Phương.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN

* Sáng 30.1, tại thôn An Bình, UBND xã Hùng An (Bắc Quang) tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý 2020. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bắc Quang, cùng cán bộ, đảng viên, đại diện doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn xã Hùng An...

Cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Hùng An tham dự Lễ phát động trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Tại Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", các đại biểu cùng nhau ôn lại ý nghĩa, mục đích quan trọng của Tết trồng cây; về vai trò, tác dụng, lợi ích, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng. Đặc biệt, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người", ngay sau Lễ phát động, các đại biểu cùng nhau trồng 100 cây Lát hoa dọc tuyến đường bê-tông tại 3 thôn: An Bình, Bó Loỏng và An Tiến của xã Hùng An.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến và lãnh đạo huyện Bắc Quang tham gia trồng cây xanh tại thôn An Bình

Cán bộ chuyên môn của huyện Bắc Quang và xã Hùng An đã hướng dẫn người dân quy cách, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây để đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Qua đó, từng bước tạo cảnh quan xanh, mát, thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao độ che phủ rừng và chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG