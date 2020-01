2020 rạng rỡ ánh bình minh!

BHG - Vậy là những tờ lịch cuối cùng của năm 2019 đã rời Bloc, hoàn thành sứ mệnh “gánh gồng” thời gian với bao nhọc nhằn, lo toan và hào hứng khi “quả ngọt” đong đầy sau quá trình nỗ lực, chắt chiu từ bộn bề gian khó. Kết quả đạt được rất lớn, nhưng chúng ta không tự mãn, không tự ru ngủ trên thành tích, bởi năm 2020 đã ầm ập đến với những mục tiêu lớn hơn, đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm!

Phối cảnh Trung tâm Thương mại, Shophouse Vincom Hà Giang. Ảnh: TƯ LIỆU

Thời khắc này, nhiều nơi trên thế giới đã, đang và chuẩn bị đón sự chuyển giao giữa năm cũ - mới với những màn pháo hoa rực sáng, xua đi cái lạnh của đêm đông, gạt qua những bất ổn của chính trị, đói nghèo, bạo loạn… tất cả cùng xích lại gần nhau, cùng cầu mong hòa bình, những điều tốt đẹp sẽ đến, sẽ soi rọi, sởi ấm giá lạnh của đêm trường.

Và trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc, giữa thời khắc năm cũ qua đi, năm mới đã về, cùng nhìn lại thành quả đạt được, chúng ta rất đỗi tự hào, những con số về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, an sinh xã hội… khiến ta ấm lòng. Năm qua, mặc dù thiên tai, địch họa đe dọa, là lực cản lớn trên con đường phát triển, nhưng vượt lên tất cả, các chỉ tiêu chính và theo nhóm ngành của tỉnh đều đạt, vượt so với kế hoạch. Trong tổng số 44 chỉ tiêu, có 39 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt từ 90 đến dưới 100%, chỉ có 3 chỉ tiêu không đạt, chiếm 6,8%. Nổi bật hơn cả chính là: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt gần 13,9 nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 28,1 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện đạt 11.645 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 2.205 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2018.

Khởi công xây dựng Trung tâm Thương mại, Shophouse Vincom Hà Giang. Ảnh: THẾ HỌC

Trong số rất nhiều những thành quả, chúng ta thực sự ấn tượng khi thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế có bước tiến lớn, nhiều tập đoàn đã, đang và sẽ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến việc, Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở Shophouse Vincom Hà Giang được khởi công xây dựng tại phường Trần Phú, thành phố Hà Giang. Đây là dự án đô thị được quy hoạch đồng bộ, chất lượng cao, tạo nên khu dân cư mới hiện đại, tiện nghi với tổ hợp gồm 2 khu chính là khu nhà ở Shophouse và trung tâm thương mại kết hợp khách sạn 20 tầng, tổng diện tích xây dựng hơn 21.000 m2. Trong đó, nhà ở Shophouse gồm 3 khu 4 tầng, 1 khu biệt thự liền kề 3 tầng, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, với các tiêu chuẩn đáp ứng được nhu cầu vừa kinh doanh vừa làm nhà ở; quy hoạch đồng bộ cùng Trung tâm thương mại Vincom hoạt động theo mô hình “Một điểm đến - Mọi nhu cầu”...

Công trình trung tâm thương mại kết hợp khách sạn 20 tầng, diện tích hơn 4.000 m2, thừa hưởng các tiêu chuẩn 5 sao của thương hiệu Vinpearl, với hệ thống tiện ích đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, hội nghị, tổ chức sự kiện... ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước khi đến Hà Giang. Trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở Shophouse Vincom Hà Giang sẽ trở thành điểm nhấn đặc sắc, góp phần thay đổi diện mạo du lịch, đầu tư; kiến tạo không gian đô thị hiện đại và mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm mua sắm, vui chơi giải trí và ẩm thực mới”.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, cùng với một loạt chính sách được thực hiện nhằm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” thì chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới khó khăn về nhà ở có sức lan tỏa lớn, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. Chính vì thế, sau thời gian ngắn triển khai, các tổ chức, cá nhân, tập đoàn đã cam kết và hỗ trợ chương trình 196,138 tỷ đồng. Tính đến trung tuần tháng 12.2019, toàn tỉnh có 1.218 hộ triển khai xây dựng nhà ở, có 761 hộ đã hoàn thành. Từ kết quả đó, tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo giải ngân, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành 1.000 nhà trước Tết Nguyên đán 2020; hoàn thành số hộ còn lại trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đảm bảo trong giai đoạn 2019 - 2020, hoàn thành tối thiểu 2.000 hộ.

Những thành quả trên thực sự là hành trang, niềm tin vững chắc để tỉnh ta bước vào thực hiện mục tiêu năm 2020 với quyết tâm: Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 7%; thu ngân sách đạt 2.500 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 11 nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng; tỷ lệ hộ giảm nghèo 4,2%... Thực hiện quyết tâm trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị, giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, huyện, thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh, chương trình hành động UBND tỉnh đề ra nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2020; huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế...

Mới đây nhất, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019, phát động thi đua năm 2020; với chủ đề: Đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2020, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thường trực UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2020 và phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Hy vọng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chúng ta tự tin bước vào thực hiện nhiệm vụ của năm mới, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp, để năm 2020 thực sự rạng rỡ ánh bình minh!

THIÊN THANH