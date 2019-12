BHG - Chiều 16.12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên UBND tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

.

Các đồng chí Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, khẳng định: Năm 2019 là năm “nước rút”, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của BTV Tỉnh ủy, HĐND, sự điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân, về tổng thể các chỉ tiêu chính và theo nhóm ngành đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong tổng số 44 chỉ tiêu, có 39 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 28,1 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện ước đạt 11.645 tỷ đồng, tăng 29,3% so với năm 2018, tăng 14,2% so nghị quyết năm 2019. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ...

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, thảo luận kỹ các nội dung và thông qua Quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT - XH, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước và giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; quán triệt chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH năm 2020; dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2020; Hướng dẫn về công tác triển khai thực hiện Quyết định của tỉnh về chỉ tiêu phát triển KT - XH, công tác đầu tư công năm 2020… Trong đó đề ra các chỉ tiêu chính trong năm 2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP theo giá so sánh) đạt 7%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.500 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 11.000 tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 42 vạn tấn; Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha đất trồng cây hàng năm đạt 50 triệu đồng/ha; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm là 5 xã. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt 95%; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đủ các loại vắc xin đạt 96%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 42,9%; hộ nghèo giảm 4,2%; thu hút khách du lịch đạt 1,6 triệu lượt.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị: Để các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT - XH của tỉnh năm 2020 sớm được thực hiện, có tính khả thi cao, ngay sau hội nghị này, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, xác định rõ một số nội dung trọng tâm, mang tính đột phá; khẩn trương triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc xong trước ngày 31.12.2019 để tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020.

Tập trung triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trong đó tập trung chỉ đạo chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo các xã biên giới có khó khăn về nhà ở, đảm bảo chất lượng, tính truyền thống, phấn đấu hỗ trợ được 2.000 nhà trước khi tổ chức đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thông qua các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch; tập trung nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông phục vụ phát triển KT - XH. Cùng đó là tiếp tục xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; nâng cao chất lượng từng tiêu chí nông thôn mới; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ. Siết chặt công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng gắn với quản lý đất đai, quản lý tài nguyên thiên nhiên; đẩy mạnh các chính sách giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho đại hội Đảng các cấp; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC