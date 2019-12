Bắc Mê giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2020

BHG - Ngày 20.12, UBND huyện Bắc Mê tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2020 cho các ngành và địa phương, nhằm cụ thể hóa thực hiện nghị quyết HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp lần thứ 9, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 77 chỉ tiêu chủ yếu.

Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước huyện Bắc Mê.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa chính trị rất lớn, là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2015 - 2020, góp phần quyết định thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn, tại hội nghị UBND huyện Bắc Mê đề nghị các ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung, quyết liệt, thực hiện nhanh, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra nhiều giải pháp thật cụ thể. Qua đó, năm 2020 phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 153,56 tỷ đồng; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha đất trồng cây hàng năm đạt 50,59 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước trên 4,01%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện từ các nguồn đạt 91,5%... Trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán, ngành và các địa phương cần tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm Xuân; tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vui Xuân đón Tết nguyên đán Canh Tý đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Tin, ảnh: Văn Quân