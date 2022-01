Lewandowski thắng giải The Best 2021

"Tôi rất vinh dự khi thắng giải này, xin cảm ơn", Lewandowski nói. "Tôi cảm thấy rất tự hào, giải thưởng này cũng thuộc về đồng đội và HLV của tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn huyền thoại Gerd Muller. Mục tiêu tiếp theo của tôi là phá kỷ lục của ông ấy".

Mùa 2020-2021, Lewandowski phá kỷ lục của Muller về số bàn trong một mùa Bundesliga, với 41 bàn. Anh cũng lập kỷ lục mới ghi 43 bàn ở giải này trong năm 2021. Sau 27 trận trên mọi đấu trường mùa này, tiền đạo 33 tuổi cũng đã ghi 34 bàn. Kỷ lục tiếp theo của Muller mà Lewandowski nhắc tới nhiều khả năng là 365 bàn ở Bundesliga. Anh còn kém 65 bàn so với cột mốc này.

Chưa có cầu thủ nào dưới 30 tuổi đoạt The Best, kể từ khi giải này và Quả Bóng Vàng tách riêng năm 2016. Bốn người đã được vinh danh là Ronaldo (2016, 2017), Luka Modric (2018), Lionel Messi (2019) và Lewandowski (2020, 2021).

Giải "Cầu thủ nam hay nhất năm" FIFA The Best do hội đồng giám khảo quốc tế bình chọn. Mỗi liên đoàn chọn ra HLV trưởng, đội trưởng đội tuyển và một nhà báo vào hội đồng này. Dựa trên 11 đề cử, hội đồng sẽ chọn ra cầu thủ hay nhất. Màn trình diễn của các cầu thủ cho giải năm 2021 được xét từ 8/10/2020 đến 7/8/2021.