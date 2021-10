Việt Nam được kỳ vọng tạo nên bất ngờ

Đây là trận đấu lượt đi trên sân khách của thầy trò HLV Park Hang-seo. Do đại dịch Covid-19, đội chủ nhà Trung Quốc đã xin chuyển phương án thi đấu sang sân trung lập của UAE và lùi thời gian thi đấu vài giờ do thời tiết quá nóng. Cả hai đội đều chưa có điểm nào sau hai trận đấu (Việt Nam thua Saudi Arabia và Australia 1-3 và 0-1, trong khi Trung Quốc thua Australia và Nhật Bản 0-3 và 0-1). Tuy lần đầu vào tới vòng đấu này, song đội tuyển nước ta đã cho thấy sự kiên cường trong thi đấu, ghi được một bàn thắng vào lưới Saudi Arabia và khiến các đối thủ rất mạnh của châu Á phải chật vật mới có được chiến thắng. Trong khi đó, Trung Quốc với dàn cầu thủ nhập tịch ngôi sao không có nổi một bàn thắng vào lưới đối phương và xếp ở vị trí cuối bảng B, sau Việt Nam một bậc do kém về hiệu số bàn thắng.

Bước vào trận đấu với Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ không có mặt hai hậu vệ quan trọng là Văn Hậu và Trọng Hoàng; thủ môn Văn Lâm bị chấn thương cũng không thể ra sân. Theo hậu vệ Nguyễn Thành Chung, sự thiếu vắng Văn Hậu, Trọng Hoàng là “tổn thất” đối với hàng phòng ngự của đội tuyển, nhưng ban huấn luyện cũng đã có đối sách thay thế. Hậu vệ này cho biết: “Tôi nghĩ rằng những cầu thủ trám vào vị trí của Văn Hậu và Trọng Hoàng đều không thua kém gì. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu với 100% sức lực và hơn thế để khỏa lấp khoảng trống này”. Hướng tới trận đấu gặp đối thủ Trung Quốc, HLV Park Hang-seo có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng trong thời gian tập huấn vừa qua. Các cầu thủ được thực hành nhiều tình huống chống bóng bổng, di chuyển chiến thuật, giữ cự ly đội hình và tổ chức phối hợp nhuần nhuyễn giữa các tuyến, trong khi tổ chức bọc lót phòng thủ chặt chẽ, sẵn sàng chuyển sang phản công khi có cơ hội.

Đội tuyển Trung Quốc cũng gặp không ít khó khăn và chưa chắc đã có được đội hình mạnh nhất ở cuộc đối đầu với Việt Nam khi tiền đạo sáng giá nhất Wei Shihao đang bị chấn thương. Tiền đạo này là người chơi tốt nhất trong đội hình Trung Quốc trong hai lượt trận vừa qua, thậm chí anh còn thi đấu ấn tượng hơn cả Wu Lei - người đang khoác áo Câu lạc bộ Espanyol tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Wei Shihao gặp chấn thương sau trận giao hữu hòa 1-1 với đội tuyển Syria ngày 30/9 và nhiều khả năng không thể ra sân trong trận gặp đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, hậu vệ 21 tuổi Zhu Chenjie không có mặt trong hai buổi tập gần nhất và gần như chắc chắn sẽ không thể vào sân. Đội trưởng Wu Xi của họ trước đó đã bị treo giò vì thẻ phạt. Hàng loạt cầu thủ Trung Quốc khác như tiền vệ: Yin Hongbo, Wang Shangyuan, Jin Jingdao, Wang Qiuming; tiền đạo Guo Tianyu cũng chưa có được phong độ tốt nhất. Theo truyền thông Trung Quốc, đội tuyển nước này sẽ có ít nhất sáu cầu thủ như: Li Lei, Wei Shihao, Yin Hongbo, Wang Shangyuan, Wang Qiuming, Dong Chunyu có thể vắng mặt trong trận đấu này. Tuy nhiên, đây cũng có thể là “đòn” giấu bài của HLV Li Tie bởi họ xác định không thể chủ quan trước tinh thần thi đấu của “Các chiến binh Sao vàng” và quyết tâm giành ba điểm sau những thất bại vừa qua.

Xét về giá trị đội hình (sơ bộ đội tuyển Trung Quốc trị giá khoảng 600 tỷ đồng còn đội tuyển Việt Nam khoảng 130 tỷ đồng) cũng như lịch sử đối đầu, các tuyển thủ Trung Quốc được đánh giá cao hơn Việt Nam. Nhưng dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã có nhiều tiến bộ vượt bậc. Đội tuyển nước ta từng tạo nên nhiều bất ngờ lớn nhờ khả năng phối hợp và chiến thuật phản công hợp lý. Người hâm mộ Việt Nam vẫn đang hy vọng đội tuyển nước nhà sẽ có bước đột phá mạnh mẽ. Nhận xét về thực lực đội tuyển Việt Nam, các chuyên gia bóng đá quốc tế đều nhận thấy những hạn chế về thể hình và thể lực của các các học trò HLV Park Hang-seo. Nhưng cũng như người hâm mộ Việt Nam, họ vẫn kỳ vọng đội tuyển sẽ tạo nên bất ngờ mới khi cho rằng đội tuyển Trung Quốc hiện tại không mạnh và đang sa sút về phong độ như đánh giá trên trang thông tin điện tử của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Trong những trận đấu gần đây, trong tay HLV Li Tie không có một hàng hậu vệ ổn định và phải xoay vòng giữa các cầu thủ: Tyias Browning, Zang Linpeng, Yu Dibao hay Li Ang, song vẫn bộc lộ điểm yếu ở hai cánh để đối thủ tận dụng.

Cũng theo giới chuyên môn, đối đầu với đội bóng mạnh hơn, Việt Nam cần tận dụng tốt những cơ hội phản công. Hàng tiền đạo sẽ là yếu tố quan trọng nhất tác động tới tỷ số trận đấu. Sự trở lại của Công Phượng một lần nữa được kỳ vọng sẽ giúp hàng công của đội tuyển Việt Nam buộc đối thủ phải thận trọng. Cầu thủ này có vai trò khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện cho các chân sút như tiền đạo Tiến Linh hoặc các tiền vệ như Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh… có được khoảng trống và cơ hội dứt điểm hơn.

Trong hơn hai năm trở lại đây, giới chuyên môn và người hâm mộ đều đánh giá cao tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam, luôn chiến đấu và cống hiến hết mình đến tận những phút cuối cùng. “Các chiến binh Sao vàng” cũng không kém phần quyết tâm có điểm hoặc giành những lợi thế nhất định để chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Trung Quốc trên sân Mỹ Đình và với tâm thế ấy, có thể họ sẽ làm nên chuyện.