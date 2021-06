Ðội tuyển Việt Nam trước vòng loại World Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam với 29 tuyển thủ đã có cuộc thử lửa đầu tiên đêm 31-5 vừa qua trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Gioóc-đa-ni tại Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngoài một số cầu thủ được nghỉ do còn ảnh hưởng chấn thương, tất cả các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã được tung vào sân và đều có khoảng 45 phút thi đấu. Do truyền thông không được vào sân để bảo đảm thông tin về hai đội, cho nên khó biết được những thử nghiệm của HLV Pắc Hang-xo. Tuy nhiên, kết quả hòa 1-1 (Gioóc-đa-ni dẫn trước và Việt Nam gỡ hòa nhờ cầu thủ đối phương đá phản lưới nhà) không nói lên được nhiều bởi đối với chiến lược gia người Hàn Quốc, đây chỉ là cuộc kiểm tra, thử thách cầu thủ ở các vị trí để sắp xếp cho phù hợp đấu pháp với những đối thủ sắp tới.

Nếu nhìn vào thực tế hiện tại, HLV Pắc Hang-xo cùng tuyển Việt Nam đang gặp khá nhiều khó khăn trong chiến dịch chinh phục vòng loại World Cup 2022. Ngoài lý do thời gian chuẩn bị khá gấp, không hoàn thành kế hoạch tập huấn ban đầu do dịch Covid-19 bùng phát, thì điều đáng lo là vấn đề chấn thương vẫn tiềm ẩn ở các tuyển thủ. Tuy nhiên, một tin vui với đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ là ba cầu thủ đội tuyển là tiền vệ Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai) và hai trung vệ Duy Mạnh và Ðình Trọng (Hà Nội FC) sau thời gian phải tập riêng vì bị đau cơ đã quay trở lại tập luyện bình thường với đồng đội từ tối 30-5 và hoàn thành đầy đủ giáo án đề ra của HLV Pắc Hang-xo cùng cả đội. Hai cầu thủ Ðoàn Văn Hậu (Hà Nội FC) và Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel) cũng đã hồi phục chấn thương, giúp HLV Pắc Hang-xo thêm nhiều lựa chọn trong việc tăng cường sức mạnh của hàng phòng ngự. Trong trường hợp Ðoàn Văn Hậu vẫn không thể ra sân, có thể ông Pắc Hang-xo sẽ sử dụng Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai) hoặc Hồ Tấn Tài (Bình Ðịnh) trám vào vị trí hậu vệ trái. Khác với Hồng Duy có phần hạn chế trong khả năng va chạm phòng ngự, Tấn Tài có thể lực và tốc độ đi bóng dọc biên khá tốt để hỗ trợ cho các pha tiến công.

Các phương án chọn thủ môn cũng được tính kỹ. Ngay trước trận đấu với đội tuyển Gioóc-đa-ni, sau khi tham khảo ý kiến của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, HLV Pắc Hang-xo và ban huấn luyện đã phải quyết định không triệu tập thủ môn số một Việt Nam Ðặng Văn Lâm do anh thuộc diện F1 của thủ môn CLB Ô-xa-ca (Nhật Bản), nơi anh đang thi đấu theo hợp đồng. Trước đó, để đề phòng Văn Lâm gặp trục trặc từ phía CLB chủ quản, thủ môn Văn Hoàng (Sông Lam Nghệ An) đã được gọi bổ sung vào đội tuyển ngay trước giờ sang UAE. Hiện tại, trong tay HLV Pắc Hang-xo đang có ba thủ môn, trong đó gương mặt có nhiều khả năng được lựa chọn thay thế Văn Lâm là thủ môn Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC) do có nhiều kinh nghiệm thi đấu so với hai thủ môn Văn Toản (Hải Phòng) và Văn Hoàng.

Nhằm trẻ hóa và xây dựng đội ngũ kế cận tiềm năng cho các vị trí, trong danh sách đội tuyển Việt Nam sang UAE, HLV Pắc Hang-xo đã triệu tập một số cầu thủ thuộc lứa U22 thi đấu khá ấn tượng thời gian qua. Bên cạnh những Văn Xuân, Việt Anh (Hà Nội FC), có Hai Long (Than Quảng Ninh), Thanh Bình (Viettel) và Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), trong đó tiền vệ Hai Long được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng cơ động và tư duy chiến thuật. Việc trẻ hóa đội tuyển Việt Nam tại vòng loại lần này không chỉ đơn thuần tăng cường sức mạnh ở các tuyến, đáp ứng cho những trận đấu sắp tới mà HLV Pắc Hang-xo còn nhằm mục tiêu tăng thêm kinh nghiệm trận mạc quốc tế cho lớp trẻ để chuẩn bị cho cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch SEA Games vào cuối năm nay, bù lấp khoảng trống mà lứa cầu thủ đàn anh như Công Phượng, Quang Hải, Tiến Linh, Tấn Tài, Thành Chung... để lại. Với lực lượng hiện tại, có thể nói, HLV Pắc Hang-xo đang có trong tay đội hình mạnh nhất của bóng đá Việt Nam.

Một trong những điểm ông Pắc Hang-xo quan tâm hiện nay là lựa chọn cho tuyến giữa khi vắng mặt tiền vệ trung tâm Ðỗ Hùng Dũng do chấn thương. HLV Pắc Hang-xo cũng có những tính toán riêng với những tiền vệ mới như Hoàng Ðức (Viettel), Hai Long bên cạnh những cái tên: Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải…, nhưng nhiều khả năng ông sẽ chọn Xuân Trường khi rất chú trọng vào tiền vệ này trong những lần đội tuyển tập luyện, trong đó tăng cường rèn thể lực và khả năng tranh chấp cho Xuân Trường. Thậm chí, ông có thể dùng bộ đôi tiền vệ trung tâm khi để Xuân Trường đá cặp với Tuấn Anh hoặc Minh Vương vốn đã hiểu nhau khi thi đấu ở Hoàng Anh Gia Lai hoặc với Hoàng Ðức để cung cấp bóng cho các mũi nhọn trên hàng công là Tiến Linh, Văn Toàn, Công Phượng và Ðức Chinh. Cả bốn tiền đạo hiện đang có phong độ khá ổn định và sẽ được ông Pắc Hang-xo sử dụng phù hợp theo từng giai đoạn của trận đấu.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là dự đoán bởi chiến lược gia người Hàn Quốc luôn có những bố trí bất ngờ trong đấu pháp như ông đã chia sẻ với báo chí rằng, sẽ có "những kịch bản ứng dụng trong một thời gian nhất định" ở từng trận đấu. Sở dĩ như vậy bởi lối chơi của đội tuyển Việt Nam hiện đã được các đối thủ "soi" kỹ. Sau lượt trận vòng loại bảng G rạng sáng 4-6, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ nhất bảng đấu với 11 điểm. Ðội tuyển nước chủ nhà UAE tạm xếp thứ hai với chín điểm sau chiến thắng đậm 4-0 trước đội tuyển Ma-lai-xi-a. Cùng có chín điểm, nhưng kém UAE về hiệu số bàn thắng, đội tuyển Thái-lan (vừa bị đội tuyển In-đô-nê-xi-a cầm hòa 2-2) và đội tuyển Ma-lai-xi-a lần lượt xếp thứ ba và thứ tư, trong khi đội tuyển In-đô-nê-xi-a chỉ có một điểm, vẫn xếp cuối bảng. Nhìn vào lượt trận vừa qua, có thể thấy sức mạnh của UAE, một ứng viên tiềm tàng của ngôi đầu và là đối thủ nguy hiểm nhất với đội tuyển Việt Nam. Nhưng trước mắt, thầy trò HLV Pắc Hang-xo cần phải vượt qua In-đô-nê-xi-a đang tràn đầy hưng phấn sau thành tích hòa đội tuyển Thái-lan 2-2. Tuy không còn hy vọng đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, song đội tuyển xứ "vạn đảo" vẫn chơi với quyết tâm lớn để ra về trong danh dự với tuyên bố của HLV Sin Tê Y-ông là sẽ dành cho đội tuyển Việt Nam những bất ngờ. Trong khi đội tuyển Ma-lai-xi-a cũng tham vọng không kém với mục tiêu vị trí thứ hai bảng đấu.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực thi đấu tốt ở cả ba trận sắp tới của vòng loại và mục tiêu là phải có ít nhất hai trận thắng với sáu điểm. Trong trường hợp này, cơ hội để đội tuyển Việt Nam đi tiếp vào vòng loại thứ ba vẫn rất lớn. Ðây cũng là quyết tâm của HLV Pắc Hang-xo và các học trò để thực hiện mục tiêu đội tuyển nước ta đi tới được vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ðội tuyển Việt Nam sẽ gặp các đội tuyển: In-đô-nê-xi-a vào ngày 7-6, Ma-lai-xi-a vào ngày 11-6 và UAE là ngày 15-6, thời gian thi đấu đều vào 23 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam).