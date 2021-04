Bốn kỷ lục quốc gia được phá tại Giải Vô địch các CLB bắn súng quốc gia

BHG - Ngày 2-4, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Giải Vô địch các CLB bắn súng quốc gia năm 2021 đã bế mạc và ghi nhận dấu ấn khi có tới bốn kỷ lục quốc gia được phá, dù đây đang là giai đoạn các VĐV ít được thi đấu cọ xát do đại dịch Covid-19.

Trao thưởng cho đại diện đoàn Quân đội.

Theo đó, đoàn Quân đội phá tới 3/4 kỷ lục tại giải đấu này. Hai trong đó được thiết lập bởi xạ thủ trẻ Phí Thanh Thảo ở bài bắn tiêu chuẩn súng trường hơi nữ (kỷ lục cũ là 623 điểm, kỷ lục mới do Thảo lập là 624,6 điểm) và ở bài bắn tiêu chuẩn cá nhân nữ (kỷ lục cũ 1.158 điểm; kỷ lục mới do Thảo lập là 1.167 điểm). Kỷ lục thứ ba của đoàn Quân đội do công của đội nữ lập ở nội dung này với kỷ lục mới là 3.454 điểm (kỷ lục cũ: 3.426 điểm).

Kỷ lục thứ tư của giải đấu do công của Bùi Thu Thuỷ (Hà Nội) lập ở bài bắn chung kết nội dung súng ngắn hơi cá nhân nữ, với kỷ lục mới là 240 điểm, kỷ lục cũ là 238,9 điểm.



Giải Vô địch các CLB bắn súng quốc gia năm 2021 diễn ra từ ngày 25-3 đến 3-4, quy tụ hơn 200 vận động viên (VĐV) đến từ 12 đơn vị trên toàn quốc. Các VĐV tranh tài ở nội dung nam, nữ, đồng đội ở các cự ly: 50m súng trường nằm, 10m súng trường di động, 25m súng ngắn ổ quay, 25m súng ngắn thể thao, 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội, 50m súng trường ba tư thế…

Kết quả, đoàn Quân đội bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn với 19 huy chương vàng (HCV), 10 huy chương bạc (HCB) và tám huy chương đồng (HCĐ), phá ba kỷ lục quốc gia. Xếp thứ hai là đoàn Hà Nội với 12 HCV, bảy HCB và 12 HCĐ; đoàn TP Hồ Chí Minh về thứ ba với ba HCV, 10 HCB và ba HCĐ.

Theo Nhân Dân