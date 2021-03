Bế mạc Giải bóng đá thanh niên Công an tỉnh Hà Giang

BHG - Chiều 21.3, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức bế mạc Giải bóng đá truyền thống lần thứ VI năm 2021. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021); 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang (26.3.1961 - 26.3.2021) và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các cán bộ, chiến sỹ quyên góp, ủng hộ cho chương trình thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương, thắm tình chiến sỹ”

Giải bóng đá thanh niên Công an tỉnh năm nay thu hút 8 đội bóng, chia thành 2 bảng đấu, thi đấu từ ngày 13.3 - 21.3. Với tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, đầy kích tính, hấp dẫn. Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao Giải nhất cho đội bóng khối Cảnh sát; giải Nhì cho đội bóng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) và một số giải cho các đội, cá nhân có thành tích cao trong thi đấu.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giải Nhất cho đội bóng khối Cảnh sát

Tại buổi bế mạc, Đoàn thanh niên Công an tỉnh cũng đã kêu gọi, vận động các cán bộ, chiến sỹ quyên góp, ủng hộ cho chương trình thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương, thắm tình chiến sỹ”. Đây là hoạt động nhân văn, ý nghĩa do Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh triển khai từ năm 2018. Đến nay, chương trình đã trao 7.000 suất cháo cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Bệnh viện Phổi Hà Giang, Bệnh viện Mắt, nhằm giúp người bệnh vơi bớt khó khăn, yên tâm điều trị.

Tin, ảnh: MỘC LAN