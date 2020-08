Pierre-Emile Hojbjerg gia nhập Tottenham: Từ 'ngọc thô' của Pep tới mảnh ghép của Mou

Tottenham đã có bản hợp đồng đầu tiên của trong kỳ chuyển nhượng năm nay. Tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg, người từng được HLV Pep Guardiola kỳ vọng trở thành một Sergio Busquets mới, đã chính thức đầu quân cho Spurs.

Mùa Hè năm 2013, Pep Guardiola chính thức tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ở Bayern Munich. Theo tác giả Marti Perarnau, trong cuốn “Pep Confidential”, vị HLV người Tây Ban Nha đã nghe được rất nhiều điều tốt đẹp về một cầu thủ trẻ tên là Hojbjerg trong đội hình của Bayern. Và quả thực là chỉ sau vài buổi tập, ông đã “yêu luôn cầu thủ người Đan Mạch”. Perarnau viết: “Pep nghĩ có thể anh ấy đã tìm được Sergio Busquets của Bayern. Anh ấy dành nhiều thời gian cho Hojbjerg hơn bất kỳ ai khác trong đội.”

Nhưng cuối cùng, đã chẳng có một “Busquets của Bayern” nào xuất hiện. Tình yêu mà nhiệt tâm mà Pep dành cho Hojbjerg đã không sinh trái ngọt. Cầu thủ người Đan Mạch chỉ ra sân thi thoảng trong hai mùa đầu của Pep ở Bayern, trước khi xin ra đi theo dạng cho mượn ở mùa thứ ba để được chơi bóng nhiều hơn. Sau này nhớ lại, Hojbjerg khẳng định Guardiola đã dạy anh tất cả những gì anh biết về bóng đá. Tuy nhiên, Pep-Hojbjerg là một điển hình cho mối quan hệ đúng người, sai thời điểm. “Lúc ấy tôi chưa sẵn sàng,” Hojbjerg thú nhận.

Ngày Pep rời Bayern để sang Anh, vào mùa Hè 2016, Hojbjerg cũng đi theo. Nhưng không phải đến Man City, mà sang Southampton. Đó là một lựa chọn đúng đắn. Ở Southampton, đặc biệt là từ khi HLV Ralph Hasenhuttl tới, Hojbjerg đã có những bước tiến vượt bậc. Mặc dù mối quan hệ giữa Hojbjerg với Hasenhuttl đã xấu đi sau khi tiền vệ người Đan Mạch công khai mong muốn ra đi (bị tước băng đội trưởng), nhưng không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của Hojbjerg trong lối chơi pressing “điên cuồng” của Hasenhuttl. Và cũng không ai có thể phủ nhận là chính nhờ được chơi trong một hệ thống như thế, Hojbjerg đã khẳng định được mình như là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất Premier League.

Hojbjerg đã không trở thành một Busquets mới. Anh phát triển theo một hướng khác. Tuy nhiên, mấu chốt trong cách chơi của Hojbjerg về cơ bản không khác của Busquets. Cả hai đều sử dụng khả năng đọc trận đấu và chọn vị trí tuyệt vời của mình để chặn đứng những nỗ lực tấn công hay phản công của đối phương. Mùa này, tiền vệ người Đan Mạch có trung bình 10,59 lần đoạt bóng thành công mỗi 90 phút. Ở Premier League, không ai làm được tốt hơn anh. Ngoài ra, Hojbjerg còn có mặt trong tốp đầu về tắc bóng (bình quân 2,64 lần mỗi 90 phút), và cắt bóng (1,54). Đó chính là những phẩm chất của một tiền vệ đánh chặn mà Mourinho luôn muốn có trong đội hình.

Nhưng Hojbjerg không chỉ là một tiền vệ đánh chặn đơn thuần. Không phải vô cớ mà anh được so sánh với Busquets. Cầu thủ người Đan Mạch còn gây ấn tượng ở khả năng tung ra những đường chuyền “có ý nghĩa” (thay vì chỉ chuyền ngang, chuyền về hay chuyền ngắn như phần lớn các tiền vệ phòng ngự khác). Mùa vừa rồi, 37% số đường chuyền của Hojbjerg, tương đương với 672 đường chuyền, là hướng về phía trước. Trong số đó, có 289 đường chuyền đưa bóng vào một phần ba cuối sân. Đó là lý do tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Hojbjerg (dưới 80%) là thấp so với một tiền vệ thủ; bù lại, anh có trung bình 0,9 đường chuyền quyết định mỗi trận, ăn đứt hai tiền vệ phòng ngự mà Tottenham đang có là Winks và Moussa Sissoko (đều khoảng 0,4).

Với mức giá chỉ khoảng 20 triệu bảng, Hojbjerg, người năm nay mới 25 tuổi, có thể sẽ là một trong những vụ đầu tư tốt nhất trong lịch sử của Tottenham. Chỉ cần anh không đề cập quá nhiều với Guardiola. Mourinho sẽ không thích điều đó...

