Vòng bảng AFC Cup 2020 sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Những trận còn lại của vòng bảng AFC Cup 2020 thuộc khu vực Đông Nam Á có 2 đại diện của V.League tham dự sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, AFC đã trao quyền đăng cai vòng bảng 2 bảng G và H ở AFC Cup 2020 cho Việt Nam. Theo đó, bảng F sẽ diễn ra tại sân Thống Nhất (TP.HCM) trong lúc bảng G sẽ diễn ra tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Theo thông báo, các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 23-29/8 tới.

Đây là 2 bảng đấu có 2 đại diện của V.League gồm Than Quảng Ninh và TP.HCM. Do phải thi đấu cả 3 trận lượt đi trên sân khách nên cả 2 đội của Việt Nam sẽ được thi đấu cả 3 trận lượt về trên sân nhà. Đây là một trong những lý do AFC giao quyền tổ chức các trận còn lại của 2 bảng này cho LĐBĐ Việt Nam.

Sau 3 lượt trận, TP.HCM đang đứng đầu bảng F với 7 điểm, bằng điểm số với Yangon United, trong lúc, Than.QN đang đứng thứ nhì bảng H với 4 điểm, kém đội đầu bảng Ceres Negros (Philippines) 4 điểm. Với 3 trận lượt về được thi đấu trên sân nhà, 2 đội của Việt Nam tràn trề cơ hội để giành vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.

Theo điều lệ, chỉ có đội đứng đầu ở 3 bảng thuộc khu vực Đông Nam Á mới chắc quyền đi tiếp vào vòng bán kết khu vực. 3 đội đứng nhì ở 3 bảng phải so sánh các chỉ số với nhau. Chỉ có duy nhất 1 đội đội có thành tích tốt nhất trong 3 đội đứng nhì này là được quyền vào vòng tiếp theo.

