Phong Phú Hà Nam I thắng đậm trận mở màn giải nữ U19 quốc gia 2020

Chiều 1/6, trên các sân cỏ của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra ba cặp đấu ở lượt trận khai mạc Giải Bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2020.

Ba cặp đấu trong lượt thi đấu đầu tiên gồm: Phong Phú Hà Nam II - Phong Phú Hà Nam I, Hà Nội Watabe - Apec Sơn La, Than KSVN - thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, đáng chú ý là trận Phong Phú Hà Nam I có chiến thắng đậm 9-0 trước đối thủ Phong Phú Hà Nam II.

Pha tranh bóng giữa các cầu thủ Phong Phú Hà Nam I (áo đỏ) và Phong Phú Hà Nam II.

Sở hữu trong đội hình một dàn cầu thủ sáng giá từng được gọi tập trung trong các đội tuyển trẻ quốc gia như Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hạnh hay Trần Thị Hương Trà, đội Phong Phú Hà Nam I của huấn luyện viên Nguyễn Thế Cường nhanh chóng thể hiện trình độ vượt trội khi có bàn thắng sớm ở phút thứ 5. Với thể lực tốt cùng sự ăn ý trong lối chơi, các cầu thủ Phong Phú Hà Nam I tiếp tục ghi thêm 5 bàn thắng trong hiệp 1 do các cầu thủ Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hạnh và Trần Thị Thu Hồng lập công.

Hiệp 2 tiếp tục ghi nhận thế trận thuộc về các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Thế Cường trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, không còn thể lực tốt để chống đỡ. Ngoài bàn phản lưới nhà của Nguyễn Thị Hải Yến, Phong Phú Hà Nam II còn để thủng lưới thêm 2 bàn, nâng tổng số bàn thua lên 0-9 sau hai hiệp thi đấu chính thức.

Ở trận đấu cùng giờ, đội bóng Hà Nội Watabe do huấn luyện viên Đặng Quốc Tuấn dẫn dắt cũng có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước tân binh Apec Sơn La, qua đó giành 3 điểm đầu tiên đầy thuận lợi.

Trận đấu muộn nhất giữa Than KSVN và thành phố Hồ Chí Minh cũng kết thúc với chiến thắng 3-0 thuộc về đội bóng đất mỏ. Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, với chiến thắng đậm, Phong Phú Hà Nam I đang tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng do có ưu thế hiệu số bàn thắng/thua so với hai đội cùng được 3 điểm là Hà Nội Watabe và Than KSVN.

Ngày 4/6 tới, Giải Bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2020 tiếp tục sôi động ở lượt trận thứ hai với các cặp đấu: Hà Nội Watabe - Than KSVN; Phong Phú Hà Nam I - Apec Sơn La; thành phố Hồ Chí Minh - Phong Phú Hà Nam II.