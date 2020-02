Atletico 1-0 Liverpool: Với El Cholo, không có bàn thắng nào là quá sớm!

Bất chấp bị đánh giá thấp hơn cả về thực lực và phong độ, Atletico Madrid vẫn có một màn trình diễn xuất sắc để giành chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Châu Âu và chiếm lợi thế nhất định ở vòng 1/8 Champions League.

Jurgen Klopp chỉ biết cười khi được báo tin rằng Atletico Madrid chưa từng thua một trận knock-out Champions League nào trên sân nhà dưới thời Diego Simeone.

“Tạ ơn Chúa bởi vì chúng tôi vẫn được chơi tận Anfield!” – HLV người Đức thốt lên như vậy sau 90 phút trầy trật ở Wanda Metropolitano, với một thất bại tối thiểu nhưng không bàn thắng sân khách đủ để có thể biến Liverpool sớm trở thành cựu vương Châu Âu.

Đối với phần lớn các đội bóng, việc ghi bàn quá sớm đôi khi cũng chẳng phải điều gì quá tốt, bởi vì sự thật là trước sau gì họ cũng sẽ bị gỡ hòa và rồi còn tệ hơn thế nữa.

Tuy nhiên, không bao giờ có chuyện quá sớm cho Atletico, với pha lập công mở tỷ số chỉ sau 4 phút bóng lăn và đủ biết cách nắm bắt cơ hội bảo vệ cách biệt mong manh đó không chỉ trong 86 phút còn lại của trận đấu lượt đi, thậm chí có thể tổng cộng cả 176 phút và thêm thời gian bù giờ.

Đại diện thủ đô Tây Ban Nha đã hoàn thành được một nửa chặng đường đi đến đích rồi và Liverpool sẽ cần phải cố gắng nỗ lực hơn rất nhiều – quyết liệt, tân tiến, sáng tạo – khi trở về Anh Quốc nghênh đón cho màn tái đấu sau đây ba tuần.

Nửa đỏ vùng Merseyside nhập cuộc chậm chạp và bị động trong trận đấu họ tuyệt đối không được phép như vậy, có thể nói như thể khách đãi chủ với bàn thắng dâng tặng cho Atletico.

Đây là màn trình diễn tệ nhất của họ trong mùa giải tuyệt đỉnh thăng hoa hiện tại, thậm chí may mắn chỉ thua 0-1 sau 90 phút không tung ra nổi bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào, bất chấp tỷ lệ ưu thế 73% thời lượng kiểm soát bóng. Chiến thuật dễ đoán, vận hành chậm chạp, chuyển hóa nghèo nàn.

Liverpool không phải chưa được cảnh báo. Ngay từ thời điểm sau kết quả ở buổi lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League vào cuối năm ngoái, Saul Niguez đã tự tin khẳng định Atletico biết cách chiến thắng cho tấm vé tứ kết.

Tất nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha không thể tiên tri bóng sẽ bật chân Fabinho và dội ngược về khung thành Alisson để chính anh đệm lòng kết liễu ở cự ly gần, từ một tình huống đá phạt góc dẫn đến trạng thái lộn xộn trong khu vực cấm địa, nơi chỉ có 4 cầu thủ Atletico giữa vòng vây 9 đồng nghiệp đối phương.

Mặc dù vậy, Saul hiểu một Liverpool với sở trường phản công thần tốc sẽ gặp khó khi vấp phải một hệ thống phòng ngự chặt chẽ và chủ động co cụm lùi sâu. Đó chính xác là những gì Atletico thực hiện và kiên định duy trì sau khi vươn lên dẫn trước, khiến The Kop chỉ còn phất bóng dài cầu may một cách vô định và tuyệt vọng.

Không cần dâng cao pressing gây áp lực sức ép, Atletico vui vẻ cho các cầu thủ Liverpool tự do tự tại với bóng trong chân, thoải mái ngắm nhìn hướng chuyền, với thành công chủ yếu chỉ theo hướng ngang hoặc ngược về sân nhà và còn lại hoàn toàn bế tắc ý tưởng.

“Đó là lối chơi của họ, nhưng chúng tôi cũng đã ứng phó khá tốt.” – Chia sẻ sau trận đấu của Virgil Van Dijk chỉ nhận được sự đồng tình ở vế đầu. Liverpool đã bị Atletico xới tung rối loạn nhưng không thể làm điều ngược lại với đối thủ, bất chấp ưu thế vượt trội về quyền kiểm soát bóng.

Liverpool nhận thức được thử thách to lớn ở Madrid nhưng họ đã thất bại trong việc chinh phục, để rồi giờ đây nó còn bành trướng hơn ra gấp bội và nguy cơ vượt tầm khả năng xoay sở của họ.

Atletico thực sự sáng ngang nhà đương kim vô địch về đấu pháp chiến thuật và thực lực chuyên môn lẫn bản lĩnh đẳng cấp, cũng như sự cuồng nhiệt từ HLV bên ngoài đường pitch đến CĐV trên các khán đài.

Ngót nghét chín tháng sau đêm lên đỉnh vinh quang tại Wanda Metropolitano, Liverpool trải qua một ngày trở lại đáng quên, với ít ỏi điểm nhấn tích cực chỉ là một thất bại tối thiểu ở trận đấu lượt đi trên sân khách và vẫn còn nguyên hy vọng lật ngược thế cờ cho họ.

Theo: bongda24h.vn