Vòng loại Olympic môn bóng đá nữ xáo trộn vì dịch cúm

Trước sự hoành hành của dịch cúm Corona, LĐBĐ Thái Lan đã bày tỏ lo ngại về an toàn của các cầu thủ. Đồng thời, họ yêu cầu AFC phải can thiệp để có được nơi thi đấu an toàn hơn.

Theo công bố ban đầu, bảng B môn bóng đá nữ Olympic 2020 sẽ diễn ra ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Bảng B gồm các đội bóng: Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.

Trong khi đó, bảng A gồm các đội: Việt Nam, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar. Bảng đấu này diễn ra tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, các đây không lâu, CHDCND Triều Tiên tuyên bố rút lui khỏi giải vì lý do chính trị. Bảng đầu này chỉ còn các đội: Việt Nam, Hàn Quốc, Myanmar.

Trước những diễn biến bất ngờ của dịch cúm virus Corona tại thành phố Vũ Hán, LĐBĐ Thái Lan đã chính thức lên tiếng yêu cầu đổi địa điểm thi đấu. Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm di chuyển ở Vũ Hán do lo ngại dịch cúm bùng phát.

Sau khi cân nhắc các yếu tố, AFC quyết định đổi địa điểm diễn ra các trận đấu thuộc bảng B đến thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Điều này nhằm đảm bảo an toàn cho các đội bóng dự giải. Theo thông tin có được, có một đội tuyển khác cũng đang cân nhắc việc rút lui không tham dự giải vì do ngại dịch cúm.

