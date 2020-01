U23 Uzbekistan 5-1 U23 UAE: Xứng danh nhà vô địch

Chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5-1 trước U23 UAE giúp nhà đương kim vô địch U23 Uzbekistan đã giành quyền vào bán kết U23 châu Á 2020.

Có thể nói, U23 Uzbekistan đã may mắn mới giành quyền vào vòng tứ kết. Bởi nếu như U23 Iran ghi thêm 1 bàn nữa, đội bị loại ở bảng C - bảng tử thần của VCK U23 châu Á 2020 sẽ là U23 Uzbekistan. Quan điểm may mắn ấy đã được người ta nhắc đến, khi U23 Uzbekistan để U23 UAE dẫn trước ngay ở phút thứ 13, trong trận tứ kết U23 châu Á 2020. Xuất phát từ pha phát bóng lên của thủ môn Al Shamsi, Suwaidan chuyền bóng thuận lợi cho Al Ameri thực hiện pha phản công và sút tung mành lưới Uzbekistan.

Lúc này, người ta đã nghĩ đến kịch bản bị loại hay cái dớp không thể bảo vệ ngôi vô địch U23 châu Á đối với Uzbekistan. Nhưng đúng trong hoàn cảnh bị hoài nghi nhất, đội bóng này lại thể hiện màn trình diễn quá đỗi ấn tượng. 3 phút sau khi bị mở tỷ số, U23 Uzbekistan đã đưa trận đấu về thế cân bằng. Alijanov thực hiện cú sút căng như kẻ chỉ, bóng dội cột khung thành UAE trước khi đi vào lưới.

8 phút sau, U23 Uzbekistan được hưởng quả penalty. Trọng tài Fu Ming với sự hỗ trợ của VAR đã quyết định cho đội bóng Tây Á được thực hiện đá 11 mét. Đội trưởng Kobilov không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội nhà. Đến phút 41, nhà ĐKVĐ giải đấu nhân đôi cách biệt, với cú đá tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm của Borozov. Tỷ số có thể đã là 4-1 ở cuối hiệp nếu như pha đánh đầu của Abdixolikov không bị thủ môn Al Shamsi bên phía U23 UAE cản phá xuất thần.

Phần lớn thời gian của hiệp 2 diễn ra cân bằng. Nhưng ở 10 phút cuối hiệp, U23 Uzbekistan lại tăng tốc. Phút 84, Yakhshiboev thực hiện cú sút vào góc gần của khung thành UAE, khiến thủ môn Al Shamsi bó tay chịu trận. Tới phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Tukhtasinov tung cú sút hạ gục thủ môn UAE lần thứ 5.

Thắng chung cuộc 5-1, U23 Uzbekistan thể hiện bản lĩnh nhà đương kim vô địch. Họ đã giành quyền vào vòng bán kết U23 châu Á 2020.

Theo: bongdaplus.vn