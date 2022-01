Biến chủng Omicron gây tỷ lệ mắc Covid-19 thứ phát cao hơn Delta

Một nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Copenhaghen (Đan Mạch) thực hiện và công bố ngày 4-1 cho thấy, tình trạng lây nhiễm thứ phát Covid-19 diễn ra nhanh chóng do biến chủng Omicron có khả năng né tránh kháng thể do vắc xin tạo ra.

Cụ thể, đối với những người đã hoàn tất phác đồ tiêm chủng cơ bản của vắc xin phòng Covid-19, tỷ lệ này là 2,61 lần; đối với những người được tiêm mũi tăng cường, Omicron gây tỷ lệ lây nhiễm thứ phát cao hơn 3,66 lần so với Delta. Trong khi đó, trong cộng đồng những người chưa tiêm phòng Covid-19, tỷ lệ lây nhiễm thứ phát do Omicron chỉ cao hơn 1,17 lần so với Delta.

Cùng ngày, khoảng 3.000 hành khách trên một tàu du lịch thực hiện hành trình tham quan quần đảo Canary (Tây Ban Nha) đã bị gián đoạn lịch trình sau khi xuất hiện một ổ dịch Covid-19 trên tàu. Tàu đã phải neo đậu tại cảng Lisbon của Bồ Đào Nha sau sự cố trên. Các hành khách đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính đã được đưa lên bờ.

Trong khi đó, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo nước này ghi nhận 37.379 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ, nâng tổng ca mắc trên cả nước lên 34,96 triệu ca. Đây là số ca mắc mới theo ngày cao nhất tại Ấn Độ kể từ đầu tháng 9-2021 khi biến chủng Omicron lấn át Delta.

Tính đến 23h ngày 4-1, thế giới đã có 293.260.465 ca mắc Covid-19, 5.468.186 ca tử vong, 255.560.887 bệnh nhân bình phục.

