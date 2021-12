Nguy cơ tái nhiễm từ biến thể Omicron có thể cao gấp ba lần so với biến chủng Delta

Tuyên bố của nhóm y tế Nam Phi được đưa ra sau khi nhóm này công bố một bài báo trên trang mạng medrxiv.org dưới dạng bản in trước.

Ngày 2/12, Nam Phi ghi nhận 11.535 trường hợp nhiễm mới.

Trung tâm Mô hình hóa và Phân tích Dịch tễ Nam Phi (SACEMA) và Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NICD) nước này cho biết, phát hiện mới nhất đã "cung cấp bằng chứng dịch tễ học về khả năng né miễn dịch của biến thể Omicron tránh lây nhiễm bệnh trước đó".

Tuyên bố của nhóm y tế Nam Phi được đưa ra sau khi nhóm này công bố một bài báo trên trang mạng medrxiv.org dưới dạng bản in trước, có nghĩa là công trình chưa được thẩm định đồng cấp.

Nhà vi sinh học Anne von Gottberg tại NICD cũng lặp lại quan điểm tương tự tại một cuộc họp báo trực tuyến do Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức, nói rằng Nam Phi đang chứng kiến ​​sự gia tăng số ca tái nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron. Cụ thể, Nam Phi đã báo cáo 11.535 trường hợp nhiễm mới trong ngày 2/12, tăng mạnh so với 312 ca vào 10 ngày trước đó.

NICD cùng với một mạng lưới các tổ chức y tế rộng lớn hơn thực hiện giải mã trình tự gene trên các mẫu và cho biết vào ngày 1/12, biến thể Omicron có thể né tránh một số khả năng miễn dịch và nhanh chóng trở thành biến thể thống trị tại nước này.

Theo NICD, một phân tích dữ liệu giám sát định kỳ ở Nam Phi từ tháng 3/2020 đến ngày 27/11/2021 cho thấy, "nguy cơ tái nhiễm của Omicron cao hơn đáng kể so với các biến thể Beta và Delta trong đợt bùng phát thứ hai và thứ ba". Sự gia tăng các ca tái nhiễm thay vì lây nhiễm mới sẽ là một dấu hiệu cho thấy, chủng virus mới đã phát triển khả năng tránh được miễn dịch tự nhiên khỏi nhiễm bệnh trước đó. Juliet Pulliam, Giám đốc của SACEMA và là tác giả của bài báo, cho biết trong bài báo của mình, ca mắc Omicron có thể sẽ được ghi nhận ở tất cả các tỉnh của Nam Phi vào đầu đến giữa tháng 12 năm nay. Phân tích dựa trên 2.796.982 người có kết quả xét nghiệm dương tính ít nhất 90 ngày trước ngày 27/11, trong số đó có 35.670 trường hợp bị nghi ngờ là tái nhiễm.