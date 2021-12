EMA và WHO: Các ca nhiễm biến thể Omicron đến nay hầu hết là thể nhẹ

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể Omicron đang lây lan mạnh ở châu Phi, song có nhiều dấu hiệu hy vọng khi các dữ liệu sơ bộ cho thấy số ca nhập viện ở Nam Phi khá thấp.

10 quốc gia châu Phi, trong đó có Nam Phi, hiện chiếm 46% trong tổng số gần 1.000 ca nhiễm biến thể Omicron tại 57 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. WHO cho biết các dữ liệu từ Nam Phi cho thấy biến thể Omicron có thể gây bệnh nhẹ hơn. Số ca phải điều trị tích cực ở Nam Phi từ 14/11 - 4/12 chiếm 6,3%, tức là thấp hơn rất nhiều so với khi đỉnh dịch do biến thể Delta gây ra hồi tháng 7.

Đại diện khu vực của WHO tại châu Phi, ông Matshidiso Moeti nhận định: "Khi Omicron đã lây lan tại gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, các lệnh cấm đi lại chủ yếu nhằm vào các nước châu Phi là không thể lý giải". Ông kêu gọi các biện pháp y tế cộng đồng dựa trên khoa học để ngăn chặn đà lây lan của dịch, đồng thời nhấn mạnh cấm đi lại, nhất là vào mùa du lịch cao điểm cuối năm, sẽ hủy hoại các nền kinh tế châu Phi, và có thể hủy hoại cả sức khỏe của người châu Phi.

Nhằm tăng cường ứng phó với Omicron và sự gia tăng số ca nhiễm, WHO ủng hộ các nước cải thiện khả năng theo dõi bộ gene để truy vết virus và phát hiện những biến thể tiềm ẩn đáng lo ngại khác.