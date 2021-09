WHO lập nhóm mới điều tra nguồn gốc Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới dự kiến lập nhóm mới gồm khoảng 20 chuyên gia để khởi động lại cuộc điều tra mới về nguồn gốc Covid-19.

Theo tờ Wall Street Journal đưa tin cuối tuần qua, nhóm chuyên gia mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ gồm khoảng 20 nhà khoa học và các chuyên gia về an toàn sinh học, an toàn phòng thí nghiệm, các nhà di truyền học cùng các chuyên gia về bệnh động vật.

Nhân viên y tế bên ngoài chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán hồi tháng 3/2020.

Nhóm Cố vấn Khoa học mới về Nguồn gốc của Các mầm bệnh mới này sẽ hoạt động như một hội đồng thường trực giúp WHO điều tra các đợt bùng phát dịch trong tương lai và xác định các hoạt động của con người có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện bệnh mới.

Nhóm này cũng phụ trách cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19. Họ được cho là sẽ tìm bằng chứng mới ở Trung Quốc và các nơi khác. Phát ngôn viên WHO cho biết "ưu tiên của nhóm mới là được cung cấp dữ liệu và được vào các quốc gia đã báo cáo những ca nhiễm đầu tiên".

Chính phủ Trung Quốc, nơi báo cáo các ca nhiễm nCoV đầu tiên ở thành phố Vũ Hán vào tháng 12/2019, từ chối xác nhận có cho nhóm chuyên gia mới của WHO vào đất nước hay không. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này "hoàn toàn hợp tác" với cuộc điều tra trước đó của WHO.

Khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh "tiếp tục hỗ trợ, tham gia tìm kiếm nguồn gốc Covid-19 dựa trên khoa học và kiên quyết phản đối tác động chính trị dưới mọi hình thức".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này có kế hoạch giám sát chặt chẽ việc lựa chọn nhóm chuyên gia mới của WHO và Bắc Kinh cũng đề xuất một số thành viên tham gia.

WHO hồi tháng 7 đề xuất giai đoạn hai của cuộc điều tra quốc tế nên bao gồm kiểm tra các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Trung Quốc chỉ trích đề xuất này, cho rằng Bắc Kinh đã hoàn thành nghĩa vụ trong tìm hiểu nguồn gốc Covid-19 và cuộc điều tra giai đoạn hai nên được tiến hành ở nơi khác.

Theo VnExpress