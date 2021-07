WHO cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ 3 tại châu Âu

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Âu, ông Hans Kluge ngày 1/7 cảnh báo giai đoạn 10 tuần, số ca nhiễm mới COVID-19 giảm trên toàn châu Âu đã kết thúc và một làn sóng lây nhiễm mới là không thể tránh khỏi nếu người dân và các nghị sĩ không tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Người dân di chuyển trên phố Oxford ở London, Anh ngày 7/6/2021.

Tuần trước, số ca nhiễm mới ở châu Âu đã tăng 10% do sự gia tăng các hoạt động đi lại, tụ tập, gặp gỡ và hàng loạt biện pháp hạn chế xã hội đã được nới lỏng. Ông Kluge nhấn mạnh rằng làn sóng mới sẽ xảy ra trong bối cảnh mới là biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 hoành hành và hàng triệu người vẫn chưa được tiêm phòng dù các nước thành viên đã nỗ lực rất nhiều.

Ông Kluge cảnh báo: “Sẽ có một làn sóng lây nhiễm mới trong vùng do WHO châu Âu phụ trách nếu chúng ta không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch”.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh chứng chỉ COVID-19, còn gọi là “hộ chiếu vaccine”, bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/7 trên toàn Liên minh châu Âu (EU) nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại thuận lợi hơn trong kỳ nghỉ Hè sau hơn một năm chống chọi với đại dịch.

Theo luật của EU, người có chứng chỉ trên không cần thực hiện cách ly hoặc xét nghiệm thêm khi đi du lịch trong 27 nước thành viên của EU và 4 quốc gia liên kết (gồm Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein). Tuy nhiên, giới chức y tế cảnh báo biến thể Delta đang lây nhiễm tràn lan tại Anh có thể kích hoạt điều khoản “ngừng khẩn cấp” việc sử dụng chứng chỉ COVID-19 này.

Cùng ngày 1/7, WHO công bố bản cập nhật dịch bệnh hằng tuần, trong đó cho biết biến thể Delta được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ nay đã xuất hiện ở 96 quốc gia, tăng thêm 11 quốc gia so với tuần trước. Theo WHO, biến thể Delta có khả năng lây lan cao hơn 55% so với biến thể Alpha (được phát hiện đầu tiên ở Anh) và sẽ nhanh chóng trở thành biến thể chủ yếu trong số các ca bệnh trên toàn cầu.

