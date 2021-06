WHO phê duyệt vaccine Sinovac Trung Quốc

WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp CoronaVac, loại vaccine Covid-19 thứ hai của Trung Quốc, do công ty Sinovac phát triển.

"Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay phê duyệt sử dụng khẩn cấp CoronaVac, vaccine Covid-19 của công ty Sinovac, đảm bảo với các quốc gia, nhà tài trợ, cơ quan đấu thầu và cộng đồng rằng nó đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế về mức độ an toàn, hiệu quả và sản xuất", WHO cho biết trong tuyên bố hôm nay.

Đầu tháng trước, WHO cũng phê duyệt vaccine Covid-19 của hãng dược phẩm Trung Quốc Sinopharm để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO giúp các nước trên thế giới nhanh chóng phê duyệt và nhập khẩu vaccine để tiêm cho người dân, đặc biệt là những quốc gia không có cơ quan quản lý tiêu chuẩn quốc tế của riêng họ. Những vaccine do WHO phê duyệt còn được đưa vào chương trình Covax, sáng kiến phân phối vaccine toàn cầu chủ yếu cung cấp cho các nước nghèo, những nơi đang đối mặt vấn đề lớn về nguồn vaccine. Tuyên bố của ủy ban chuyên gia độc lập khuyến nghị tiêm vaccine Covid-19 của Sinovac cho người trưởng thành trên 18 tuổi, với liều thứ hai sau liều đầu tiên 2-4 tuần. Không có giới hạn trên về độ tuổi tiêm vaccine này, bởi dữ liệu cho thấy vaccine CoronaVac có khả năng bảo vệ người cao tuổi. Nhóm cố vấn kỹ thuật của WHO, bắt đầu họp hôm 5/5, đưa ra quyết định sau khi xem xét các dữ liệu lâm sàng mới nhất về tính hiệu quả và an toàn của vaccine Sinovac, cũng như hoạt động sản xuất của công ty. Loại vaccine Covid-19 thứ ba của Trung Quốc, do công ty CanSino Biologics sản xuất, đã nộp dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, nhưng WHO chưa lên lịch trình đánh giá. Sinovac cho biết họ đã cung cấp hơn 600 triệu liều vaccine trong và ngoài nước tính đến cuối tháng trước, bao gồm hơn 430 triệu liều đã được sử dụng. Ngoài hàng trăm triệu liều vaccine Sinopharm và Sinovac được triển khai trong nước, Trung Quốc còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi.