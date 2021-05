WHO xác định biến thể Covid-19 tại Ấn Độ là mối lo ngại toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10/5 đã phân loại biến thể SARS-CoV-2 mang ký hiệu B.1.617 vốn xuất hiện đầu tiên tại Ấn Độ từ cuối năm 2020 vào danh mục ‘biến thể đáng lo ngại ở mức độ toàn cầu’. Việc B.1.617 có khả năng lây lan nhanh và mạnh hơn buộc WHO phải nâng cao mức độ cảnh báo. “Đã có một số thông tin cho thấy khả năng lây truyền cao hơn... đồng thời khả năng virus này kháng lại vắc xin cũng gia tăng”. Bà Maria Van Kerkove, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật của WHO về Covid-19 cho biết. “Do đó, chúng tôi đang phân loại đây là một biến thể đáng lo ngại ở cấp độ toàn cầu”.

Sự gia tăng đột biến số ca Covid-19 hiện tại ở Ấn Độ được cho là có liên quan tới sự xuất hiện của biến thể B.1.617. Đây là nguyên nhân gây lo ngại không chỉ cho Ấn Độ mà còn với cộng đồng thế giới. Một số nước đã cấm nhập cảnh với người đến và đi từ Ấn Độ để ngăn chặn sự lây lan của loại biến thể của virus chết người này.

Theo WHO, dòng biến thể B.1.617 của virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được xác định tại Ấn Độ tháng 12 năm ngoái, dù phiên bản sớm của biến thể này đã được tìm thấy từ tháng 10. Hiện biến thể này đã lây lan ra nhiều quốc gia khác trên thế giới. WHO cho biết các thông tin mới vể biến thể này cùng 3 biến chủng phụ của nó sẽ được công bố hôm nay (11/5).

Ngày 10/5, Bộ Y tế Ấn Độ báo cáo hơn 366.000 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 và 3.754 người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ. Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này kể từ đầu dịch đã lên trên 22,6 triệu người, 246.000 người tử vong vì căn bệnh này./.

Theo vov.vn