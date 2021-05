Thủ tướng Nhật Bản: Không coi việc tổ chức Olympic là ưu tiên hàng đầu

hủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ngày 10/5 khẳng định ông không bao giờ "đặt vấn đề đăng cai Olympic làm ưu tiên hàng đầu". Tuyên bố của ông Suga được đưa ra trong bối cảnh kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố cùng ngày cho thấy gần 60% người dân Nhật Bản muốn hủy tổ chức Olympic Tokyo.\

Linh vật Olympic 2020 Miraitowa (phải) và biểu tượng Olympic tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Khi được hỏi về khả năng tổ chức Olympic Tokyo nếu số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Nhật Bản gia tăng đột biến, Thủ tướng Suga nêu rõ: "Tôi chưa bao giờ đặt Olympic lên hàng đầu. Ưu tiên của tôi là bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của người dân Nhật Bản. Trước tiên, chúng ta phải ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh".

Mặc dù vậy, Thủ tướng Suga cũng một lần nữa nhắc lại rằng Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ là nơi đưa ra quyết định cuối cùng về số phận của Olympic Tokyo và nhiệm vụ của Chính phủ Nhật Bản là thực hiện các bước để sự kiện này có thể được tổ chức một cách an toàn.

Nhật Bản đã gia hạn tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo cho đến cuối tháng này, đồng thời đang vật lộn để kìm hãm sự gia tăng các trường hợp mắc COVID-19, qua đó làm dấy lên quan ngại về việc liệu có nên tổ chức Olympic hay không. Tỷ lệ tiêm chủng tại Nhật Bản hiện thấp nhất trong số các quốc gia phát triển.

Giới chức IOC, Ủy ban Olympic Nhật Bản và bản thân Thủ tướng Suga khẳng định Olympic Tokyo sẽ được tổ chức một cách "an toàn và an ninh". Các nhà tổ chức hồi tháng trước đã ban hành sách hướng dẫn (playbook) với các quy định phòng dịch COVID-19 khắt khe hơn. Tuy nhiên, kết quả cuộc khảo sát dư luận do nhật báo Yomiuri Shimbun thực hiện trong 3 ngày từ 7-9/5 cho thấy có tới 59% số người được hỏi mong muốn hủy tổ chức Olympic, trong khi chỉ có 39% ý kiến ủng hộ sự kiện này diễn ra.

Một cuộc thăm dò khác do TBS News tiến hành vào cuối tuần qua cho thấy 65% số người được hỏi muốn Olympic Tokyo bị hủy hoặc hoãn lại, với 37% số người được hỏi cho rằng nên hủy bỏ sự kiện hoàn toàn và 28% kêu gọi hoãn tổ chức. Chỉ trong vòng 5 ngày, hơn 300.000 người đã cùng ký tên vào đơn yêu cầu hủy bỏ Olympic Tokyo.

Olympic Tokyo dự kiến khai mạc vào cuối tháng 7 tới sau một năm trì hoãn vì dịch bệnh. Hãng truyền thông Fuji News Network ngày 5/10 đưa tin chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch IOC Thomas Bach sẽ được lùi lại tới tháng 6, thay vì diễn ra vào tháng 5 theo như kế hoạch ban đầu.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản cho biết ông Bach sẽ tham dự sự kiện rước đuốc ở thành phố Hiroshima vào ngày 17/5. Theo Fuji News Network, nguyên nhân dẫn đến sự trì hoãn trên là do Nhật Bản đang áp đặt tình trạng khẩn cấp để kìm hãm sự lây lan của của đại dịch COVID-19.



Theo baotintuc.vn