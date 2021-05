Liên Hợp Quốc thảo luận về tăng cường an toàn và an ninh của nhân viên gìn giữ hòa bình

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 24/5 đã tổ chức thảo luận mở về “Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc: Tăng cường an toàn và an ninh cho nhân viên Gìn giữ hòa bình”.

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an ghi nhận ý nghĩa của vấn đề an toàn và an ninh cho nhân viên gìn giữ hòa bình, hoan nghênh sáng kiến Hành động vì gìn giữ hòa bình của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc trong đó có Nghị quyết 2518 của Hội đồng Bảo an, báo cáo của Ủy ban đặc biệt về hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trực thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, việc thành lập Nhóm bạn bè về an toàn và an ninh của nhân viên gìn giữ hòa bình.

Các nước cũng nhận định cần đẩy mạnh nỗ lực chung để ngăn ngừa các rủi ro đối với nhân viên gìn giữ hòa bình và chia sẻ quan điểm về các biện pháp nhằm tăng cường an toàn và an ninh cho nhân viên gìn giữ hòa bình, như nâng khả năng nắm bắt tình hình, thúc đẩy đào tạo, sử dụng công nghệ, bảo đảm thiết bị, nguồn lực, y tế, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Liên Hợp Quốc và nước nhận quân, hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực, xác định rõ ràng nhiệm vụ của các phái bộ, tôn trọng thỏa thuận về lực lượng giữa Liên Hợp Quốc và nước nhận quân. Nhiều nước cũng nhấn mạnh vai trò và sự cần thiết tăng cường sự tham gia của nữ nhân viên gìn giữ hòa bình nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động của phái bộ và nâng cao an toàn, an ninh nhân viên gìn giữ hòa bình. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nhận định nhân viên gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc giúp giảm leo thang và chấm dứt xung đột, triển khai các thỏa thuận ngừng bắn, thỏa thuận chính trị, bảo vệ dân thường cũng như tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo, qua đó bảo đảm việc thực hiện sứ mệnh của phái bộ và trách nhiệm của Hội đồng Bảo an trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế; tuy nhiên, nhân viên gìn giữ hòa bình hiện phải đối mặt với nhiều hiểm nguy trước các cuộc tấn công, tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ. Đại sứ lên án các cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhằm tăng cường an toàn và an ninh của nhân viên gìn giữ hòa bình, Đại sứ đề nghị Liên Hợp Quốc, các quốc gia tăng cường nỗ lực bảo đảm sự sẵn sàng của nhân viên gìn giữ hòa bình thông qua đào tạo trước và trong thời gian cử quân, báo cáo sau khi kết thúc nhiệm vụ, cập nhật chương trình đào tạo, đồng thời bảo đảm họ được trang bị đầy đủ cả về vật chất, thông tin và nguồn lực, được bảo vệ trước các rủi ro mới như Covid-19 và thiết bị nổ tự chế, dành sự quan tâm và bảo vệ đặc biệt cho nữ nhân viên gìn giữ hòa bình. Đại sứ cũng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và hết sức coi trọng vấn đề bảo đảm an toàn và an ninh cho nhân viên gìn giữ hòa bình./.