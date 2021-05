Kết quả hợp tác giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và châu Văn Sơn (Trung Quốc) giai đoạn 2016 - 2020

BHG - Tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và châu Văn Sơn (Trung Quốc) có hơn 265 km đường biên giới chung, những năm gần đây, giao lưu, hợp tác giữa hai tỉnh/châu đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tiếp nhận vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao tặng (tháng 2.2021). Ảnh: LÊ HẢI

Ngày 24.12.2015, chính quyền hai địa phương đã ký kết “Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Giang, Việt Nam và Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, Trung Quốc, giai đoạn 2016 – 2020”. Đây là lần thứ 2 hai bên ký Chương trình hợp tác với nội dung bao quát và định hướng hầu hết các lĩnh vực giao lưu và hợp tác giữa hai địa phương. Sau khi ký kết, dưới sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành sát sao của chính quyền và sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị liên quan, Chương trình hợp tác đã được 2 bên triển khai toàn diện, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, ổn định tình hình khu vực biên giới.

Trong đó, 2 bên đã duy trì tốt công tác trao đổi đoàn các cấp, tổ chức 15 cuộc làm việc giữa lãnh đạo cấp cao 2 tỉnh/châu, nổi bật là chuyến thăm châu Văn Sơn ngay sau khi nhậm chức của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh (tháng 12/2019) và chuyến thăm tỉnh Hà Giang ngay sau khi nhậm chức của Bí thư Châu ủy Văn Sơn Đồng Chí Vân (tháng 9/2017) đã thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và sự coi trọng của hai bên trong thúc đẩy quan hệ giữa hai địa phương. Bên cạnh đó, các cấp, ngành cũng duy trì tốt cơ chế hội đàm định kỳ và đột xuất, đã tổ chức 129 đoàn/1.506 lượt đại biểu qua lại làm việc; kết nghĩa thêm 1 cặp huyện hữu nghị, hoàn thành kết nghĩa giữa 13/13 cụm xã/hương/trấn biên giới, thiết lập cơ chế giao lưu thanh niên biên giới hàng năm; các ban Đảng hai bên đã bước đầu có tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng Đảng.

Xe chở hàng qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Ảnh: THẾ HỌC

Hai bên đã phối hợp thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc; duy trì hiệu quả cơ chế hội đàm định kỳ, tuần tra song phương, do đó tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được duy trì ổn định, hệ thống đường biên giới, mốc giới và chủ quyền lãnh thổ quốc gia luôn được giữ nguyên trạng; duy trì và đảm bảo tốt công tác liên lạc cảnh vụ, đã phối hợp điều tra, xác minh, giải quyết 247 vụ án, trong đó, có 3 vụ giết người, trên 60 vụ mua bán người, 9 vụ vận chuyển ma túy, vũ khí, 15 vụ trộm cắp tài sản… phối hợp làm tốt công tác trao đổi thông tin, hỗ trợ vật tư y tế cho nhau để chung tay chống lại dịch Covid-19 tại khu vực biên giới.

Hợp tác quản lý lao động qua biên giới tiếp tục được hai bên triển khai hiệu quả, trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Hà Giang đã tuyển đưa trên 2.000 lượt lao động sang làm việc chính thức tại các huyện biên giới của châu Văn Sơn với mức lương trung bình từ 6 – 9 triệu VNĐ/tháng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và giảm thiểu việc đi lao động tự do tại khu vực biên giới.

Thông qua tích cực thúc đẩy hợp tác của hai bên, năm 2018, cửa khẩu song phương Xín Mần– Đô Long đã được mở chính thức. Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo tiếp tục giữ vai trò là cửa ngõ quan trọng thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai tỉnh/châu. Các hoạt động Hội chợ xúc tiến thương mại du lịch, kết nối doanh nghiệp... giữa hai bên tiếp tục được duy trì, kim ngạch xuất, nhập khẩu hai bên giai đoạn 2016 – 2020 đạt trên 6 tỷ USD, hoàn thành và vượt hơn 200% so với mục tiêu hai bên thống nhất tại Chương trình hợp tác (3 tỷ USD); lượng khách du lịch qua lại giữa hai bên cũng không ngừng tăng qua các năm.

Hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, tư pháp... cũng được hai bên triển khai và đạt nhiều kết quả thực chất. Doanh nghiệp hai bên đã triển khai một số mô hình hợp tác trồng và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh Hà Giang, tiêu biểu là hợp tác trồng mía tại huyện Vị Xuyên. Một số hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức từ cấp tỉnh đến cơ sở. Năm 2018, tỉnh Hà Giang đã tổ chức đoàn nghệ thuật sang biểu diễn tại Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập châu Văn Sơn. Phía châu Văn Sơn thường xuyên cử các đoàn đại biểu sang dự các hoạt động lễ hội do tỉnh Hà Giang tổ chức. Hai bên đã phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ và cấp học bổng cho sinh viên hai bên; duy trì tốt cơ chế trao đổi thông tin về tình hình bệnh dịch và phối hợp phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm khu vực biên giới, tổ chức các lớp tập huấn nhân lực y tế; tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật chung cho cư dân biên giới.

Chương trình hợp tác đã góp phần rất lớn vào nâng cao hiệu quả giao lưu, hợp tác giữa hai tỉnh/châu, thúc đẩy kinh tế - xã hội của hai địa phương cùng phát triển, duy trì hòa bình, ổn định khu vực biên giới. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển khai Chương trình hợp tác cũng gặp không ít khó khăn và hạn chế, một số nội dung hai bên đã thống nhất nhưng tiến độ triển khai còn chậm, kết quả hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của hai bên, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến hợp tác giữa hai bên trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại.

Có thể nói, Chương trình hợp tác là kỳ vọng chung về thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai bên phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả; được hai bên xây dựng trên cơ sở nhu cầu hợp tác và yêu cầu thực tế, phù hợp với xu hướng phát triển quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Tin rằng, với kinh nghiệm đã đúc kết được trong quá trình triển khai ở hai giai đoạn vừa qua, việc ký kết và triển khai Chương trình hợp tác trong giai đoạn tới chắc chắn sẽ thuận lợi, thiết thực và hiệu quả hơn.

Nguyễn Thị Mỹ Diệu (Sở Ngoại vụ)