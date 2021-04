WHO tặng Ấn Độ 4.000 máy tập trung oxy chống dịch COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ trao tặng Ấn Độ 4.000 máy tập trung oxy để giải quyết tình trạng quá tải của hệ thống y tế do làn sóng bùng phát dịch hiện nay.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Số thiết bị này nằm trong gói viện trợ thiết yếu của WHO giúp New Delhi vượt qua cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay. Ngoài ra, khoảng 2.600 chuyên gia của WHO trong một loạt các chương trình chuyên môn khác nhau sẽ được tái triển khai nhằm giúp hệ thống y tế Ấn Độ đương đầu với số ca nhiễm đang rất cao hiện nay.