Ít nhất 22 nhân viên an ninh Ấn Độ thiệt mạng do bị phiến quân phục kích

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, hàng trăm phiến quân Naxalite đã phục kích các nhân viên an ninh đang triển khai một chiến dịch truy quét đặc biệt ở bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ, khiến ít nhất 22 nhân viên an ninh thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới Ấn Độ - Bangladesh tại Agartala (Ấn Độ).

Theo các nguồn tin chính quyền, một lực lượng an ninh gồm khoảng 1.500 binh sĩ được điều động từ các đơn vị của Lực lượng cảnh sát dự bị trung ương (CRPF), Cảnh sát Chhattisgarh và một số lực lượng khác đã tiến hành một chiến dịch truy lùng và tiêu diệt dọc ranh giới của hai huyện Bijapur-Sukma thuộc bang trên vào khoảng giữa trưa 3/4, sau khi nhận được tin báo về hoạt động của phiến quân trong khu vực.

Tin cho hay ít nhất 400 phiến quân Naxalite, do Hidma - một chỉ huy địa phương bị truy nã gắt gao của cái gọi là “Quân đội du kích giải phóng nhân dân (PLGA) - cầm đầu, đã tiến hành cuộc phục kích, diễn ra tại một khu vực rừng rậm hiểm trở, được xem là thành trì của lực lượng cực đoan này. Các phiến quân sử dụng súng máy hạng nhẹ (LMG) và các thiết bị nổ tự chế (IED) để thực hiện cuộc tấn công kéo dài đến tối. Khoảng 10 - 12 phiến quân bị tiêu diệt trong giao tranh.

Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất do lực lượng nổi dậy cực đoan này thực hiện trong năm nay.

Cuộc tấn công trên diễn ra không lâu sau khi 5 nhân viên an ninh bị sát hại trong một vụ bom xe buýt ở huyện Narayanpur hôm 23/3. Có tới 14 trong số 27 huyện của bang Chhattisgarh bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực do phiến quân cực đoan gây ra.

Theo TTXVN