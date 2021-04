Một tòa án Ai Cập yêu cầu chủ tàu Nhật Bản Shoei Kisen Kaisha bồi thường 900 triệu USD do thiệt hại gây ra khi tàu Ever Given mắc kẹt trên kênh đào Suez gần một tuần vào tháng trước.

Ai Cập giữ tàu Ever Given, đòi bồi thường gần 1 tỉ USD vụ mắc kẹt ở kênh đào Suez.

Thông tin mới nhất về yêu cầu bồi thường vụ mắc kẹt kênh đào Suez của tàu Ever Given được hãng tin nhà nước Al Ahram công bố ngày 13.4. Hãng tin Ai Cập cho biết, yêu cầu bồi thường cũng bao gồm phí bảo trì và chi phí của chiến dịch cứu hộ. Tàu Ever Given mang cờ Panama bị mắc kẹt ở kênh đào Suez đã chặn giao thông qua tuyến đường thủy thương mại toàn cầu quan trọng.

Lực lượng cứu hộ quốc tế đã làm việc suốt ngày đêm để giải cứu con tàu khổng lồ khỏi mắc kẹt. Việc khai thông tuyến đường kênh đào Suez là hoạt động cấp bách, thu hút sự chú ý toàn cầu vì tàu thuyền từ khắp nơi trên thế giới chở nhiên liệu và hàng hóa quan trọng đi qua tuyến đường này.

Ai Cập và chủ tàu Ever Given cũng như công ty bảo hiểm đang trao đổi về yêu cầu bồi thường khủng lên tới gần 1 tỉ USD vụ tắc nghẽn kênh đào Suez.

Tàu Ever Given được tái nổi thành công ngày 29.3 và được di chuyển đến hồ Great Bitter gần đó để kiểm tra khả năng đi biển và sửa chữa. Tàu Ever Given thuộc sở hữu của công ty Nhật Bản, do một công ty Đài Loan (Trung Quốc) điều hành và mang cờ Panama vào thời điểm bị mắc kẹt.

Shoei Kisen Kaisha cho biết, các công ty bảo hiểm và luật sư đang làm việc về yêu cầu bồi thường mà phía Ai Cập đưa ra liên quan tới vụ tàu Ever Given mắc kẹt ở kênh đào Suez. Chủ sở hữu tàu Ever Given từ chối bình luận thêm.

UK Club - công ty bảo hiểm bồi thường và bảo vệ cho tàu Ever Given - ngày 13.4 đã phản hồi yêu cầu bồi thường từ Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) với số tiền tới 916 triệu USD và đặt câu hỏi về cơ sở cho yêu cầu này.

"SCA không đưa ra lời giải thích chi tiết cho yêu cầu đặc biệt lớn này, bao gồm yêu cầu 300 triệu USD cho" tiền thưởng cứu hộ" và yêu cầu 300 triệu USD cho "tổn thất danh tiếng". Việc mắc cạn không gây ra ô nhiễm và không gây thương vong. Con tàu được tái nổi sau sáu ngày và kênh đào Suez đã nhanh chóng nối lại hoạt động thương mại của họ. Tuyên bố do SCA đưa ra cũng không bao gồm yêu cầu (thưởng) từ phía lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp - điều mà chủ sở hữu và đơn vị bảo lãnh thân tàu trông đợi sẽ nhận được yêu cầu riêng" - tuyên bố của UK Club nêu rõ.

Hàng hóa của tàu Ever Given đã bị bắt giữ cho đến khi tranh chấp được giải quyết, theo cơ quan quản lý kênh đào Suez.

Hơn 400 con tàu bị chặn không đi qua được tuyến đường vận chuyển quan trọng khi tàu Ever Given mắc cạn vào ngày 23.3. Nguyên nhân dẫn đến vụ mắc cạn này vẫn đang được giới chức Ai Cập điều tra riêng.

Ai Cập tổn thất từ 12 đến 15 triệu USD doanh thu mỗi ngày khi kênh đào Suez bị đóng cửa, AFP dẫn thông tin từ cơ quan quản lý kênh đào.

Theo số liệu chính thức, kênh đào Suez mang lại cho Ai Cập hơn 5,7 tỉ USD trong năm tài chính 2019-2020 - không khác biệt nhiều so với doanh thu 5,3 tỉ USD năm 2014.

Theo Lao Động