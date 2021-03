Ngày 16/3, giới chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng “hộ chiếu vaccine điện tử” có thể là công cụ rất hữu ích nhưng đồng thời cảnh báo về việc sử dụng loại chứng nhận này, đặc biệt đối với các chuyến bay quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới “vô cùng hỗn độn”.

Khu vực làm thủ tục của hãng hàng không Qantas tại sân bay Melbourne, Australia

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, Giám đốc phụ trách các chương trình khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan, nhấn mạnh việc sử dụng chứng nhận tiêm chủng điện tử trên các chuyến bay quốc tế có thể không công bằng vì việc tiêm chủng ngừa COVID-19 hiện nay chưa được thực hiện rộng rãi và phân phối đồng đều trên thế giới.

Hiện một số quốc gia như Mỹ và Anh đang xem xét sử dụng chứng nhận tiêm chủng điện tử, trong khi Liên minh châu Âu (EU) ngày 1/3 công bố kế hoạch cấp “giấy thông hành xanh”.

Trưởng nhóm các nhà khoa học của WHO, bà Soumya Swaminathan, cho biết WHO đang phối hợp với các đối tác để phát triển giấy chứng nhận tiêm chủng điện tử do việc có chứng chỉ số trên điện thoại di động sẽ có lợi hơn là có chứng chỉ bằng giấy. Bà nêu rõ: “Trong vài tuần và vài tháng tới, chúng tôi sẽ chủ yếu làm việc với các quốc gia thành viên để thảo luận cách thức triển khai”.

Bên cạnh những nỗi lo về bảo mật thông tin cá nhân, nhiều chuyên gia lo ngại “hộ chiếu vaccine điện tử” đó là gây ra tình trạng đặc quyền, sự kỳ thị và bất bình đẳng giữa người đã được và chưa được chủng ngừa.

