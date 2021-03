Thái Lan trấn an dư luận về ca tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19

Ngày 26-3, các chuyên gia y tế cao cấp của Thái Lan đã lên tiếng trấn an dư luận về một trường hợp tử vong sau 13 ngày tiêm vaccine ngừa Covid-19, khẳng định nguyên nhân là do bệnh nhân mắc bệnh mãn tính từ lâu, chứ không phải do hậu quả của việc tiêm vaccine.

Tiến sĩ Tawee Chotpitayasunondh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tiến sĩ Sophon Iamsirithaworn, Phó Tổng Giám đốc Cục Kiểm soát bệnh dịch Thái Lan khẳng định, nguyên nhân gây tử vong cho bệnh nhân là do phình động mạch chủ bụng gây vỡ, không liên quan tới vaccine; đồng thời cho biết, chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Thái Lan vẫn tiếp tục.

Còn tiến sĩ Tawee Chotpitayasunondh thuộc Ủy ban Bệnh dịch truyền nhiễm quốc gia cho biết, bệnh nhân tử vong là nam giới, trước đó từng mắc chứng phình động mạch chủ và đã được phẫu thuật để điều trị căn bệnh này hồi cuối tháng 1-2021. Sau khi điều trị tại bệnh viện khoảng 40 ngày bệnh nhân được xuất viện với tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình tường.

Tiến sĩ Tawee cho hay, bệnh nhân này nhận thức được mình có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao do căn bệnh mãn tính và đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 vào ngày 3-3. Trong vòng ba ngày sau khi tiêm, bệnh nhân không hề gặp phản ứng bất thường nào. Tuy nhiên, đến ngày thứ 8 và 9, bệnh nhân bị tức ngực, chóng mặt và ngất xỉu. Gia đình đã đưa bệnh nhân tới bệnh viện, tuy nhiên tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trở nên xấu dần và ông đã tử vong vào ngày thứ 13 sau khi tiêm vaccine.

