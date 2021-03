Quan ngại sâu sắc về khủng hoảng nhân đạo tại Syria

Ngày 29/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp định kỳ hằng tháng về tình hình nhân đạo Syria bằng hình thức trực tuyến.

Theo Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, cuộc họp do Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken chủ trì với vai trò Chủ tịch HĐBA và có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao các nước Anh, Estonia, Ireland, Na Uy, Tunisia và Thứ trưởng Ngoại giao Nga.

Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách vấn đề nhân đạo Mark Lowcock và Giám đốc điều hành UNICEF Henrietta Fore đã báo cáo HĐBA về tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Syria sau tròn một thập kỷ xung đột.

Ông Lowock cho biết, nhu cầu nhân đạo hiện nay đang ở mức cao kỷ lục, 13,4 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo - tăng 20% sau chỉ một năm do tác động của khủng hoảng kinh tế và đại dịch COVID-19. Do lương thực đắt đỏ và khan hiếm, hơn 12 triệu người đang rơi vào tình cảnh mất an ninh lương thực.

Đáng chú ý nhất là tình trạng của trẻ em Syria, đại diện UNICEF cho biết, ước tính có khoảng 12.000 trẻ em thương vong sau 10 năm xung đột, 90% trẻ em hiện đang cần hỗ trợ nhân đạo. Không chỉ bị ảnh hưởng bởi bạo lực, hàng triệu trẻ em Syria phải bỏ học, nhiều trẻ em phải lao động để kiếm sống.

Tình trạng trẻ em tại các trại của người bị buộc rời khỏi nơi cư trú ở Tây Bắc, Đông Bắc và miền Nam Syria đang ở mức đặc biệt nghiêm trọng do viện trợ nhân đạo không đáp ứng được nhu cầu ngày một lớn.

Tại cuộc họp, các thành viên HĐBA bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo và nhấn mạnh nhu cầu cần tăng cường hỗ trợ cho người dân Syria, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và nhu cầu hàng hóa y tế cũng như tiếp cận vaccine COVID-19 ngày một cấp thiết.

Các thành viên kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho tình hình tại Syria.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, chia sẻ quan ngại chung của tất cả thành viên HĐBA về tình hình nhân đạo ngày một xấu đi tại Syria sau một thập kỷ xung đột, trong đó đặc biệt là những khó khăn mà phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương khác phải chịu đựng.

Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi các bên tham gia xung đột tại Syria tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm viện trợ nhân đạo không bị gián đoạn và đúng thời điểm; kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác nhằm bảo đảm hoạt động hỗ trợ nhân đạo đạt hiệu quả cao nhất.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh việc cần tìm giải pháp chính trị lâu dài cho khủng hoảng tại Syria nhằm chấm dứt hoàn toàn tình cảnh khó khăn hiện nay.