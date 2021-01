Tổng thống Ramaphosa cho biết các nước có thu nhập trung bình và thấp đang bị các nước giàu hơn gạt ra ngoài lề khi mua "gấp 4 lần lượng vắcxin ngừa COVID-19 mà người dân của họ cần."

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa lên án "chủ nghĩa dân tộc vắcxin," cáo buộc các nước giàu tranh giành mua lượng lớn vắcxin ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và dự trữ vắcxin, gây thiệt hại cho nhiều nước khác.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2021, diễn ra dưới hình thức trực tuyến, Tổng thống Ramaphosa cho biết các nước có thu nhập trung bình và thấp đang bị các nước giàu hơn gạt ra ngoài lề khi mua "gấp 4 lần lượng vắcxin mà người dân của họ cần."

Ông bày tỏ lo ngại về "chủ nghĩa dân tộc vắcxin," đồng thời kêu gọi các nước này "đưa ra thị trường lượng vắcxin dư thừa đã đặt hàng và đang dự trữ."

Tuyên bố của ông Ramaphosa cũng phản ánh các lo ngại ngày càng tăng về việc các thỏa thuận song phương giữa các chính phủ nước giàu và các nhà sản xuất vắcxin có thể đẩy giá lên cao và hạn chế nguồn cung tại một số khu vực.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi năm ngoái từng cảnh báo "chủ nghĩa dân tộc vắcxin" và "mức giá quá đắt."

Tháng này, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các nước giàu không nên "cắt đuôi" và kêu gọi những nước đã đặt mua quá nhiều vắcxin hãy giao phần dư thừa cho cơ quan phụ trách chia sẻ vắcxin theo Cơ chế phân phối vắcxin toàn cầu (COVAX) do WHO và Liên minh vắcxin toàn cầu (GAVI) đứng đầu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Saudi Arabia, Mohammed al-Jadaan cho biết nước này đang thương thảo với các nhà sản xuất nhằm cung cấp vắcxin cho các nước có thu nhập thấp như Yemen và nhiều nước châu Phi.

Trong phát biểu của mình tại WEF, ông Mohammed al-Jadaan cho biết: "Chúng tôi đang thương lượng với nhiều công ty để cung cấp nhiều vắcxin hơn, đặc biệt cho các nước có thu nhập thấp."

Theo Bộ trưởng Mohammed al-Jadaan, Yemen và nhiều nước châu Phi không thể có đủ vắcxin thông qua Cơ chế COVAX./.

