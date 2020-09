Số ca nhiễm Covid-19 vượt 40.000, Séc áp dụng các hạn chế mới từ 18/9

Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtech cho biết nước này sẽ áp dụng thêm các biện pháp hạn chế bắt đầu từ ngày 18/9.

T heo báo cáo, tính đến 18h ngày 16/9 nước này đã ghi nhận xấp xỉ 1.300 trường hợp nhiễm mới Covid-19 trong ngày, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 vượt mốc 40.000 trường hợp, số người buộc phải điều trị trong bệnh viện hiện khoảng 390 trường hợp trong đó hơn 80 bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng. Riêng trong ngày 16/9, Séc đã có thêm 5 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Bộ trưởng Ngoại giao Tomáš Petříček nhận định Séc hiện là quốc gia có mức độ rủi ro cao. Hiện đã có 14 quốc gia áp dụng các biện pháp hạn chế và cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Séc. Ông này cho biết đã đề nghị chính phủ sớm thành lập lại Ủy ban khẩn cấp Quốc gia để có các phương án phòng chống dịch trong tình hình mới.

Bộ Y tế Séc cũng áp dụng các biện pháp hạn chế mới từ ngày 18/9, theo đó, cấm các sự kiện được tổ chức trong nhà cho 10 người trở lên, ngoại trừ triển lãm, hội trợ. Các quầy bar, nhà hàng phải tuân thủ nghiêm các quy định về sử dụng khẩu trang và đảm bảo vệ sinh dịch tễ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Adam Vojtěch cho rằng các biện pháp này sẽ giúp giảm số lượng người nhiễm mới và khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang để tránh những nguy cơ lây nhiễm. Ông cho biết thêm phần lớn số ca nhiễm mới nằm ở đối tượng người trẻ trong khoảng 20 tuổi bị lây nhiễm tại các sự kiện hoặc trong các câu lạc bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Séc Jan Hamacek lo ngại số ca nhiễm Covid-19 vào cuối tháng 9 có thể cao từ 3-4 lần so với số lượng hiện nay và gây ra tình trạng quá tải cho hệ thông y tế nước này. Phe đối lập cũng chỉ trích các biện pháp hạn chế vừa qua của chính phủ chưa phù hợp, tỷ lệ nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại Séc hiện nằm trong top đầu các nước châu Âu, tuy nhiên tỷ lệ xét nghiệm chỉ đứng ở vị trí thứ 7 so với các nước trong khối, do đó nguy cơ số ca nhiễm chưa được phát hiện vẫn còn rất cao.

Tại cuộc họp trong ngày 16/9, Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã kêu gọi người dân bình tĩnh và không cần sợ hãi về dịch Covid-19, chính phủ sẽ thực hiện các cách thức mới như mở rộng xét nghiệm Covid-19 tới cho người dân, ông cũng khuyến cao người dân thực hiện nghiêm các quy định mới của chính phủ để góp phần ngăn chặn đại dịch Covid-19