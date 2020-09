Hai thực tập sinh Việt Nam mất tích ở Nhật Bản do bão Haishen

Ngày 7-9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Fukuoka của Nhật Bản xác nhận có hai thực tập sinh Việt Nam đã mất tích sau khi siêu bão Haishen quét qua đảo Kyushu, phía Tây Nam Nhật Bản.

Các thực tập sinh này đang làm việc tại Công ty cổ phần Aioigumi thuộc tỉnh Miyazaki. Trước thời điểm siêu bão Haishen quét qua khu vực này, do lo ngại nhà ở của hai thực tập sinh Việt Nam ở gần công ty không đủ an toàn trong điều kiện mưa bão, Giám đốc Công ty cổ phần Aioigumi đã đề nghị các thực tập sinh này đến lánh nạn tại nhà riêng của mình và cũng là văn phòng của công ty, do kết cấu kiên cố hơn.

Tuy nhiên, theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Fukuoka, mưa bão khiến đất đá trên sườn núi bị sạt lở và rơi xuống căn nhà này, đồng thời kéo ngôi nhà xuống bờ sông, khiến vợ con của vị giám đốc công ty cùng với hai thực tập sinh Việt Nam mất tích. Giám đốc Công ty Aioigumi cũng bị thương và đã nhập viện.

Hiện nay, các lực lượng chức năng Nhật Bản đang triển khai công tác tìm kiếm những người mất tích.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Bình cho biết, sau khi nhận được thông tin trên, Tổng Lãnh sự quán đã khẩn trương triển khai công tác bảo hộ công dân. Tổng Lãnh sự quán đã làm việc và nhận được sự phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng Nhật Bản trong việc cung cấp thông tin và tiến hành các biện pháp tìm kiếm cứu nạn đối với hai công dân Việt Nam.

Trước đó, theo ông Vũ Bình, ngay sau khi có thông tin về cơn bão, Tổng Lãnh sự quán đã sớm đăng tải thông tin cảnh báo cộng đồng người Việt Nam trên website của mình và các trang web, fanpage của các tổ chức, hội đoàn, cá nhân người Việt Nam ở khu vực.

Bên cạnh đó, Tổng Lãnh sự quán cũng duy trì liên lạc chặt chẽ với các hội, nhóm người Việt Nam và một số công ty, nghiệp đoàn, trường học có đông người Việt Nam ở khu vực lãnh sự để nắm tình hình và đề nghị bà con có biện pháp phòng tránh bão, gia cố nhà cửa hoặc sơ tán nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng, tài sản và thông báo cho cơ quan đại diện biết để có biện pháp bảo hộ công dân kịp thời.