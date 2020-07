Trung Quốc phá huỷ một con đập để giảm áp lực mưa lũ

Chính quyền TP Phụ Dương (tỉnh An Huy) đã phải dùng thuốc nổ để phá một con đập trên sông Trừ nhằm giảm áp lực từ mưa lũ.

Nước lũ dâng cao đoạn qua khu vực Nam Kinh.

Trước các diễn biến phức tạp của tình hình lũ lụt tại Trung Quốc, ngày 19/7, Ủy ban thủy lợi sông Trường Giang tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam về lũ lụt đối với nhiều khu vực ở trung và hạ lưu sông.

Ủy ban thủy lợi sông Trường Giang (Dương Tử) hôm qua 19/7 tiếp tục ra cảnh báo màu cam về lũ lụt đối với khu vực hồ Động Đình (của tỉnh Hồ Nam), hồ Phàn Dương (của tỉnh Giang Tây), sông Thủy Dương (tỉnh An Huy), đồng thời nâng cấp độ cảnh báo lên màu cam đối với khu vực sông Trừ (tỉnh An Huy) cũng như đưa ra cảnh báo màu vàng lũ lụt đối với khu vực sông Kim Sa, sông Thạch Cổ. Số liệu đo đạc cho thấy, mực nước ở trạm Thành Lăng Cơ (hồ Động Đình) đạt 34,03m (sáng 19/7), vượt cảnh báo 1,53m, trong khi đó mực nước tại 51 con đê, đập ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam cũng vượt mức báo động.

Thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy sáng sớm nay (20/7) cũng đã nâng cấp cảnh báo phòng chống lũ lên cấp độ 1 (cấp cao nhất) khi mực nước ở một số đập tại đây dâng cao, như mực nước ở đập Vương Gia đạt mức 29,17m, cách mực nước đảm bảo an toàn 0,13m, một số khu vực khác như Nam Chiếu, Nhuận Hà mực nước dâng cao cách mực nước đảm bảo an toàn từ 0,29m đến 0,6m.

Chính quyền thành phố cảnh báo, mưa lớn sẽ tiếp tục kép dài từ nay đến ngày 23/7, do đó tình hình phòng chống lũ tại đây là vô cùng nghiêm trọng.

Trước đó, rạng sáng ngày hôm qua (19/7), chính quyền địa phương cũng đã phải dùng thuốc nổ để phá một con đập trên sông Trừ (tỉnh An Huy) nhằm giảm áp lực từ mưa lũ.

Còn tại tỉnh Giang Tô, sáng 18/7 chính quyền nơi đây cũng đã nâng mức cảnh báo lũ lên màu Đỏ - mức cao nhất cho sông Trường Giang, đoạn chảy qua khu vực Nam Kinh sau khi mực nước ghi được tại trạm thủy văn Nam Kinh là 10,26m, vượt mức cao nhất 10,22m ghi nhận năm 1954.

Theo thống kê, mưa lũ từ đầu tháng 7 đến nay đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với nhiều địa phương của Trung Quốc khiến ảnh hưởng tới đời sống của 24 triệu người, 31 người chết và mất tích. Nếu tính từ đầu năm đến nay, mưa lũ đã gây ảnh hưởng tới đời sống của khoảng 40 triệu người dân Trung Quốc, hơn 141 người chết và mất tích, với thiệt hại kinh tế vượt qua con số 12 tỷ USD.

Theo vov.vn