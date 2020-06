Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao tại các chợ truyền thống của Indonesia

Trong số 12,3 triệu thương nhân tại 13.450 chợ truyền thống trên toàn Indonesia, có 535 người mắc Covid-19 tại 20 tỉnh, trong đó 29 người đã tử vong.

Chợ truyền thống của Indonesia.

Trong giai đoạn chuyển tiếp từ giãn cách xã hội quy mô lớn sang "bình thường mới", chính phủ Indonesia đã yêu cầu quân đội tham gia giám sát việc thực hiện giao thức y tế tại các chợ truyền thống. Tuy nhiên, dường như các biện pháp này không phát huy tác dụng khi các cụm lây nhiễm Covid-19 xuất hiện ngày một nhiều tại các chợ truyền thống của Indonesia.

Theo báo cáo của Hiệp hội thương nhân chợ truyền thống Indonesia, tính đến ngày 12/6/2020, trong tổng số 12,3 triệu thương nhân tại 13.450 chợ truyền thống trên toàn Indonesia, có 535 người mắc Covid-19 tại 20 tỉnh, trong số đó 29 người đã tử vong.

Cuối tháng 5 vừa qua, Bộ thương mại Indonesia đã ban hành thông tư hỗ trợ hoạt động của các chợ truyền thống trong khi duy trì giao thức y tế để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Theo đó, số người đến chợ bị hạn chế và phải đeo khẩu trang cũng như duy trì khoảng cách vật lí. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên đài TNVN tại Indonesia, điều này là rất khó thực hiện tại các chợ truyền thống ở Indonesia do hạn chế về không gian.

Trong những ngày qua, những cụm dịch Covid-19 tại các chợ truyền thống đã được phát hiện khi chính phủ tăng cường các xét nghiệm nhanh diện rộng. Đã có hơn 50 thương nhân tại các chợ truyền thống ở Jakarta dương tính với virus SARS-CoV-2.

Mặc dù vậy, chính quyền thủ đô Jakarta chưa có chủ trương đóng cửa các chợ truyền thống do nhu cầu cơ bản của người dân. Tuy nhiên, Trung tâm quản lý cụm chợ Pasar Jaya đã đóng cửa tạm thời 19 chợ truyền thống tại thủ đô khi có 52 thương nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 để tiến hành khử trùng chợ. Bắt đầu từ hôm nay (15/6), cụm chợ tại thủ đô Jakarta sẽ được áp dụng chính sách ki-ốt chẵn lẻ theo ngày để hạn chế số thương nhân cũng như người đến mua tại chợ.

Tại thành phố Surabaya, miền Đông Java, chính quyền thành phố đã có biện pháp để tăng cường giám sát việc thực hiện giao thức y tế tại các chợ truyền thống sau khi có hơn 100 thương nhân lây nhiễm virus.

Nhà dịch tễ học đến từ Đại học Indonesia, ông Pandu Riono cho rằng, các chợ truyền thống tại Indonesia thiếu sự vệ sinh sạch sẽ, cơ sở hạ tầng còn yếu kém và không đảm bảo việc lưu thông không khí, do vậy, đây là môi trường lây lan dịch Covid-19 rất cao.

Thời gian vừa qua, khi chính phủ ban hành chính sách giãn cách xã hội quy mô lớn, 65% doanh số của thương nhân tại các chợ truyền thống sụt giảm. Theo Hiệp hội thương nhân chợ truyền thống Indonesia, sự tuân thủ kém cộng với giao thức y tế không được duy trì triệt để tại các chợ truyền thống, gây khó khăn cho việc tạo niềm tin và sự an toàn của người dân dẫn đến việc khôi phục doanh thu cho các thị trường truyền thống sẽ trở nên khó khăn hơn.

