Cập nhật Covid-19: 3.168 người tử vong, 92.880 ca mắc trên toàn cầu

Trang thống kê toàn cầu Worldometers cho đến 6h54 ngày 4/3/2020 cập nhật như sau: Cả thế giới có 3.168 người tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và 92.880 ca nhiễm virus này. Như vậy, so với số liệu cập nhật vào lúc 23h45 ngày 3/3, thế giới ghi nhận thêm 31 ca tử vong và 559 ca nhiễm mới.

Tuy đà tăng ca nhiễm và ca tử vong do dịch bệnh này ở Trung Quốc đại lục đã giảm, quốc gia này vẫn chiếm tới 80.152 ca nhiễm và 2.945 trường hợp tử vong. Có thể Trung Quốc đang tiến dần tới đỉnh dịch.

Hiện nay, 4 trung tâm lớn nhất của dịch bệnh Covid-19 lần lượt là Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc (thuộc Đông Á), Italy (Nam Âu), và Iran (thuộc Tây Á).

Vẫn theo bảng số liệu của Worldometers cho đến lúc 6h54 ngày 4/3, Hàn Quốc đứng thứ nhì về số ca nhiễm SARS-CoV-2 (5.186), còn Italy đứng thứ nhì về số ca tử vong (79). So với thời điểm 23h45 ngày 3/3, Italy đã có thêm 27 ca tử vong mới. Với 77 ca tử vong, Iran tiếp tục là điểm nóng về dịch Covid-19 ở Trung Đông nói riêng và trên thế giới nói chung. Cả Italy lẫn Iran đều có tỷ lệ tử vong do Covid-19 đặc biệt cao. Riêng tại Iran, diễn biến dịch bệnh phức tạp có thể là do một số nguyên nhân như tâm lý chủ quan, việc lo ngại gây hoang mang dân chúng, và sự thiếu thốn về thiết bị y tế.

Mỹ - quốc gia xa xôi tính từ nơi dịch Covid-19 khởi phát (Trung Quốc), cũng đã ghi nhận tới 9 ca tử vong và 118 trường hợp nhiễm bệnh. Như vậy, tình hình dịch Covid-19 ở Mỹ đã đến mức nguy hiểm, trái với sự lạc quan của Tổng thống Donald Trump gần đây.

Cho tới nay, dịch bệnh Covid-19 (do virus SARS-CoV-2 gây nên) đã lây lan tới 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cộng thêm du thuyền Diamond Princess neo đậu tại một hải cảng của Nhật Bản.

Xét về tốc độ lây nhiễm và số ca tử vong tuyệt đối, Covid-19 nguy hiểm hơn nhiều so với các dịch SARS và MERS trước đây.

