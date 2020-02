806 người tử vong do nCoV, số ca nhiễm 37.111 người

Ngày 8/2, có thêm 81 ca tử vong vì virus corona tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tổng số ca nhiễm nCoV cũng đã tăng lên con số 37.111 trường hợp.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 6h ngày 9/2, số ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) trên toàn thế giới đã tăng lên 806 người. Tổng số ca nhiễm nCoV cũng đã tăng lên con số 37.111 trường hợp.

Theo thông tin được cập nhật sáng sớm 9/2 trên website của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc - tâm chấn của đợt dịch hiện nay, tỉnh này đã ghi nhận thêm 81 ca tử vong do nCoV trong ngày 8/2, nâng tổng số ca tử vong tại địa phương này lên 780 người. Số ca nhiễm mới tại Hồ Bắc trong ngày 8/2 là 2.147 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại tỉnh này lên 27.100 trường hợp.

Trước đó, ngày 8/2, Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc xác nhận một công dân nước này nhiễm ncoV qua đời ở Vũ Hán hôm 6/2. Đây là trường hợp công dân Mỹ đầu tiên chết vì bệnh viêm phổi cấp ở Vũ Hán. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng xác nhận một công dân nước này nhập viện để điều trị viêm phổi ở bệnh viện Vũ Hán, Trung Quốc đã thiệt mạng.

Số ca tử vong do nCoV trên toàn cầu đã vượt số ca tử vong do dịch SARS bùng phát năm 2002-2003. Khi đó dịch bệnh SARS đã khiến 744 người thiệt mạng, gần 8.100 người nhiễm bệnh ở 26 nước trong hơn 8 tháng. Số người thiệt mạng do SARS ở Trung Quốc giai đoạn đó chiếm 45% tổng số ca tử vong trên toàn cầu.

Trên thế giới, đáng chú ý là trường hợp 5 người Anh được xác định nhiễm virus corona từ một người đồng hương đã bị bệnh khi nhóm cùng nghỉ dưỡng tại Pháp và ở chung một khu nhà. Ngoài ra, 6 người khác đã tiếp xúc với công dân người Anh nhiễm bệnh đang được cách ly theo dõi.

Ngoài các đường lây qua nước bọt, hệ hô hấp như ho, hắt xì hơi... các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng tiêu chảy có thể là con đường lây lan thứ hai của virus corona. Trong số 138 bệnh nhân được nghiên cứu tại một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, thì có 14 người có triệu chứng tiêu chảy, buồn nôn trong 1 đến 2 ngày trước khi bị sốt và khó thở.

