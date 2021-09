Đảm bảo an toàn công trình xây dựng dân dụng trong mùa mưa bão

BHG - Mùa mưa bão đang diễn ra gây ảnh hưởng tới hoạt động xây dựng, các công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng, nhiều nhà thầu, gia chủ đã chủ động phòng, chống mưa, bão bằng nhiều biện pháp hữu hiệu; gắng sức đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, đảm bảo chất lượng thi công đúng với tiêu chuẩn, cam kết.

Gia cố hệ thống giàn giáo công trình xây dựng dân dụng tại phường Ngọc Hà (thành phố Hà Giang).

Nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn công trình xây dựng dân dụng, các nhà thầu thi công đã gia cố giàn giáo, cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết thi công trên cao. Thường xuyên kiểm tra, gia cố, tháo dỡ các thiết bị, bộ phận treo trên cao không an toàn khi có mưa lớn, gió lốc. Chủ thầu xây dựng các công trình dân dụng tại phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang), anh Trần Văn Công chia sẻ: Hiện nay đang là mùa mưa bão, tôi luôn đề cao tính an toàn trong thi công, luôn chuẩn bị các biện pháp an toàn, không để sai sót ảnh hưởng tới chất lượng công trình sử dụng về sau. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi những biến động bất thường của thời tiết, không để tình trạng mưa bão ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, mang lại yên tâm cho gia chủ.

Nhiều công trình nhà dân tại huyện Quang Bình cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện; để mưa bão không ảnh hưởng tới chất lượng các công trình, nhiều chủ hộ chuẩn bị về vật tư xây dựng để tránh gió, bão như: Lưới đen, bạt dứa, ván thép, cây chống xung quanh; kiểm tra hệ thống đặt ống thoát nước... Bên cạnh đó, phát tỉa những cành cây to ngay gần các công trình xây dựng. Chủ nhà xây dựng tại thị trấn Yên Bình (Quang Bình), anh Hoàng Nam Thành cho biết: Trước mùa mưa bão, gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng những vật tư thiết yếu, nhằm gia cố, chằng níu, khơi thông cống, rãnh thoát nước. Thường xuyên trao đổi trực tiếp với anh em công nhân xây dựng cách tự bảo vệ bản thân, đảm bảo an toàn trong thi công, chú tâm quan sát thời tiết hàng ngày, kiểm tra các điểm quan trọng, để không ảnh hưởng tới chất lượng công trình xây dựng.

Huyện Đồng Văn với địa hình đồi núi dốc, xây dựng nhà không hề đơn giản; để đảm bảo an toàn các công trình xây dựng dân dụng cần có sự chu toàn, phối hợp chặt chẽ giữa chủ thầu và gia chủ. Các công trình xây dựng nhà dân nơi đây thường được đổ trụ đỡ bằng nhiều cột bê tông, với xi măng theo tỷ lệ max cao, móng nhà được đổ bê tông dày, bám chặt ngay vào các chân núi đá, đảm bảo kiên cố chắc chắn. Công nhân xây dựng công trình dân dụng tại xã Lũng Táo (Đồng Văn) anh Ly Seo Pó tâm sự: Tôi nghĩ xây nhà cho gia chủ cũng như nhà mình, cần quan tâm đến các chi tiết nhỏ nhất. Khi công trình chưa tiến hành trát ngoài, gạch bi rất dễ ngấm nước, tăng sức nặng của công trình lên bề mặt móng, nên chúng tôi thường che chắn bạt dứa trên nóc và xung quanh công trình, đảm bảo không để mưa, bão gây ảnh hưởng tới chất lượng công trình.

Các chủ thầu xây dựng và gia chủ cần chủ động có những biện pháp phòng, chống mưa, bão xảy ra, không để biến động thời tiết cực đoan ảnh hưởng tới tiến độ thi công, chất lượng của công trình, gây thiệt hại về kinh tế; đem lại sự an toàn nhất cho công nhân thi công, cộng đồng dân cư.

Bài, ảnh: THÁI KHANG